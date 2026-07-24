Прокуратура: Жертвами мошенничества с турами стали более 300 человек.

По данным следствия, жертвами схемы стали более 300 человек, а руководитель туристической компании помещена под предварительный арест, передает deschide.md

Согласно собранным доказательствам, подозреваемая, являясь администратором туристического агентства в Кишиневе, обманывала клиентов, обещая выгодные туристические пакеты для отдыха в Турции по привлекательным ценам. Преступления, по версии следствия, совершались в период с апреля по июль 2026 года. Женщина получала от клиентов наличные деньги, однако впоследствии не выполняла взятые на себя обязательства.

«В одном из эпизодов обвиняемая пообещала женщине, заплатившей более 120 тысяч леев, туристический пакет для нее и ее семьи с проживанием в пятизвездочном отеле в Кемере (Турция) с 22 по 29 июля 2026 года, однако свои обязательства не выполнила.

Общий размер причиненного ущерба еще устанавливается. По предварительным данным, число потерпевших достигает 300 человек», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Правоохранительные органы также призвали всех, кто пострадал от этой или аналогичных мошеннических схем, обратиться в правоохранительные органы.

«Кроме того, призываем граждан тщательно проверять достоверность коммерческих предложений перед тем, как совершать оплату», — отметили прокуроры.

24 июля прокуроры прокуратуры муниципия Кишинева добились избрания в отношении женщины меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что подозреваемая считается невиновной до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

Напомним, 25-летняя женщина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, она продала нескольким семьям поддельные туристические путевки.

Ранее в социальных сетях появились сообщения пострадавших клиентов, которые по прибытии на отдых обнаружили, что оплаченные номера в отелях отсутствуют, а обратные билеты недействительны. Для этих семей летний отпуск превратился в настоящий кошмар.