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ipn
7 Июля 2026, 17:24
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СИБ сможет распорядиться об удалении онлайн-контента террористического характера

Проект закона, разработанный СИБ и продвигаемый МВД, предусматривает создание механизма для быстрого удаления такого рода контента, и расширение полномочий президента в координации мер по предотвращению и борьбе с терроризмом.

СИБ сможет распорядиться об удалении онлайн-контента террористического характера.
СИБ сможет распорядиться об удалении онлайн-контента террористического характера.

Согласно проекту, поставщики услуг в режиме онлайн должны будут удалять или блокировать доступ к террористическому контенту в течение одного часа после получения распоряжения от властей. В документе также установлены условия, при которых исполнение приказа может быть отложено по объективным причинам, а также обязательная информация, которую он должен содержать, сообщает ipn.md

Авторы проекта утверждают, что ныне существующий правовой механизм не соответствует европейским стандартам и недостаточно регулирует сотрудничество с поставщиками услуг, взаимодействие с Европолом и процедуры быстрого удаления террористического контента из онлайн-среды.

В пояснительной записке отмечено, что террористические группировки используют онлайн-платформы для пропаганды, радикализации и вербовки, а распространение подобного контента может нанести ущерб национальной безопасности и общественному порядку.

Проект предусматривает также назначение президента страны координатором деятельности по предотвращению и борьбе с терроризмом, право оспаривать им в суде включение в список причастных к террористической деятельности лиц, а также уточнение некоторых превентивных мер, применяемых СИБ.

Источник
ipn
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