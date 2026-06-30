theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
30 Июня 2026, 12:36
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове закупки в сфере обороны и нацбезопасности будут регулироваться специальным законом

Министерство финансов и Министерство обороны разработали законопроект, который будет регулировать присуждение контрактов на выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в сфере обороны и национальной безопасности.

В Молдове закупки в сфере обороны будут регулироваться специальным законом.
В Молдове закупки в сфере обороны будут регулироваться специальным законом.

Инициатива направлена на устранение существующего законодательного вакуума. В соответствии с действующим законодательством, закупки для военных нужд возможны лишь в виде  исключений, предусмотренных общим законодательством о государственных закупках, сообщает logos-press.md

Авторы проекта подчеркивают, что рынок оборонных закупок имеет свою специфику. Он характеризуется ограниченным числом поставщиков на международном уровне, жесткими ограничениями на экспорт оборудования и строгими требованиями к защите классифицированной информации. По этой причине общие процедуры, применимые к гражданским закупкам, не отвечают особенностям данного сектора.

В числе ключевых нововведений — внедрение специальных процедур присуждения контрактов в сфере обороны и безопасности, установление четких стоимостных порогов, регламентация зарезервированных контрактов и исключений, а также создание особых инструментов закупок в соответствии со стандартами Европейского союза.

Законопроект устанавливает, что новые нормы будут применяться к закупкам военной техники и товаров «чувствительного» назначения, включая запасные части и компоненты, а также к связанным с ними работам и услугам на протяжении всего их жизненного цикла. Кроме того, под действие закона подпадут работы и услуги, предназначенные исключительно для военных целей или носящие конфиденциальный характер.

Новые правила будут распространяться на контракты, оценочная стоимость которых составляет не менее 8,776 млн леев для товаров и услуг и 109,597 млн леев для строительных работ. Контракты на меньшие суммы будут присуждаться на основании специальных процедур, которые предстоит утвердить правительству.

Законопроект также предусматривает, что правительство будет ежегодно, до 31 октября, представлять парламенту статистический отчет о контрактах на работы, товары и услуги, заключенных на основании нового закона в предыдущем году. Документ будет рассмотрен правительством, затем его предстоит принять в парламенте.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте