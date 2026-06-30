В Молдове закупки в сфере обороны и нацбезопасности будут регулироваться специальным законом

Министерство финансов и Министерство обороны разработали законопроект, который будет регулировать присуждение контрактов на выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг в сфере обороны и национальной безопасности.

Инициатива направлена на устранение существующего законодательного вакуума. В соответствии с действующим законодательством, закупки для военных нужд возможны лишь в виде исключений, предусмотренных общим законодательством о государственных закупках, сообщает logos-press.md

Авторы проекта подчеркивают, что рынок оборонных закупок имеет свою специфику. Он характеризуется ограниченным числом поставщиков на международном уровне, жесткими ограничениями на экспорт оборудования и строгими требованиями к защите классифицированной информации. По этой причине общие процедуры, применимые к гражданским закупкам, не отвечают особенностям данного сектора.

В числе ключевых нововведений — внедрение специальных процедур присуждения контрактов в сфере обороны и безопасности, установление четких стоимостных порогов, регламентация зарезервированных контрактов и исключений, а также создание особых инструментов закупок в соответствии со стандартами Европейского союза.

Законопроект устанавливает, что новые нормы будут применяться к закупкам военной техники и товаров «чувствительного» назначения, включая запасные части и компоненты, а также к связанным с ними работам и услугам на протяжении всего их жизненного цикла. Кроме того, под действие закона подпадут работы и услуги, предназначенные исключительно для военных целей или носящие конфиденциальный характер.

Новые правила будут распространяться на контракты, оценочная стоимость которых составляет не менее 8,776 млн леев для товаров и услуг и 109,597 млн леев для строительных работ. Контракты на меньшие суммы будут присуждаться на основании специальных процедур, которые предстоит утвердить правительству.

Законопроект также предусматривает, что правительство будет ежегодно, до 31 октября, представлять парламенту статистический отчет о контрактах на работы, товары и услуги, заключенных на основании нового закона в предыдущем году. Документ будет рассмотрен правительством, затем его предстоит принять в парламенте.