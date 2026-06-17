СИБ: Российские спецслужбы собирают данные граждан Молдовы для мошенничества

Служба информации и безопасности сообщила о том, что персональные данные массово собираются специальными службами России с целью использования в мошеннических операциях.

"Служба располагает информацией, указывающей на координированный процесс сбора персональных данных граждан Республики Молдова российскими спецслужбами. Данные собираются различными способами, включая покупку незаконно утёкших баз данных в даркнете, взломы частных серверов, а также использование базы данных, собранной преступной группировкой «Шор» в последние годы, которая включает около 145 тысяч граждан, предоставивших свои персональные данные. Оценка имеющейся информации показывает наличие подробных баз данных, содержащих имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса проживания, а также копии документов, удостоверяющих личность", - заявили в СИБ.

По словам ведомства, собранная информация затем передаётся организованным преступным группам с трансграничным характером для использования в схемах мошенничества и хищения средств с банковских карт граждан, а также наличных денег.

"Эти действия не являются единичными инцидентами, а представляют собой часть гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель подобных атак — создание чувства небезопасности и недоверия в обществе", - добавили в СИБ.

Граждан Республики Молдова призывают не передавать свои персональные данные неизвестным лицам или компаниям, предлагающим быстрый и лёгкий заработок, не сообщать пароли и другие конфиденциальные данные по телефону, а также тщательно проверять любые запросы кодов или денежных переводов. В случае подозрительных ситуаций рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию или звонить по номеру 112.

Государственные органы и банковско-финансовые учреждения уже проинформированы и будут принимать дополнительные меры предосторожности.