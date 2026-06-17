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17 Июня 2026, 09:08
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СИБ: Российские спецслужбы собирают данные граждан Молдовы для мошенничества

Служба информации и безопасности сообщила о том, что персональные данные массово собираются специальными службами России с целью использования в мошеннических операциях.

СИБ: Российские спецслужбы массово собирают данные граждан Молдовы для мошенничества.
СИБ: Российские спецслужбы массово собирают данные граждан Молдовы для мошенничества.

"Служба располагает информацией, указывающей на координированный процесс сбора персональных данных граждан Республики Молдова российскими спецслужбами. Данные собираются различными способами, включая покупку незаконно утёкших баз данных в даркнете, взломы частных серверов, а также использование базы данных, собранной преступной группировкой «Шор» в последние годы, которая включает около 145 тысяч граждан, предоставивших свои персональные данные. Оценка имеющейся информации показывает наличие подробных баз данных, содержащих имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, адреса проживания, а также копии документов, удостоверяющих личность", - заявили в СИБ.

По словам ведомства, собранная информация затем передаётся организованным преступным группам с трансграничным характером для использования в схемах мошенничества и хищения средств с банковских карт граждан, а также наличных денег.

"Эти действия не являются единичными инцидентами, а представляют собой часть гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель подобных атак — создание чувства небезопасности и недоверия в обществе", - добавили в СИБ.

Граждан Республики Молдова призывают не передавать свои персональные данные неизвестным лицам или компаниям, предлагающим быстрый и лёгкий заработок, не сообщать пароли и другие конфиденциальные данные по телефону, а также тщательно проверять любые запросы кодов или денежных переводов. В случае подозрительных ситуаций рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию или звонить по номеру 112.

Государственные органы и банковско-финансовые учреждения уже проинформированы и будут принимать дополнительные меры предосторожности.

Источник
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