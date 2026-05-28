Законопроект, регулирующий деятельность виртуальных аптек, принят в первом чтении.

Законопроект, подписанный депутатами Адрианом Белым и Анной Оглиндэ, предлагает установить правовую базу для ведения фармацевтической деятельности через услуги информационного общества, что официально открывает путь для появления онлайн-аптек, передает logos-pres.md

До сих пор в национальном законодательстве не было четких положений о продаже лекарственных средств через Интернет, из-за чего этот сектор оставался нерегулируемым и ограничивал быстрый доступ граждан к лечению.

Новая законодательная инициатива вносит изменения в Закон о фармацевтической деятельности и вводит строгие правила для безопасности пациентов:

- Легализация дистанционных продаж: лицензированные экономические агенты смогут продавать и доставлять лекарства через Интернет.

- Строгие правила работы: деятельность будет жестко контролироваться органами здравоохранения для предотвращения продажи контрафактной продукции.

- Цифровизация услуг: эта мера поддержит маломобильных пациентов и жителей сельской местности, которые смогут заказывать необходимые препараты прямо на дом.

Для частного сектора и бизнеса в фармацевтической сфере проект создает предпосылки для развития современных моделей дистрибуции. Авторы документа заверяют, что новые правила повысят прозрачность и обеспечат более предсказуемый доступ на рынок без создания чрезмерной административной нагрузки на компании.

Напомним, что этот законопроект также предусматривает возможность признания в Молдове рецептов, выданных в странах ЕС, на лекарства, разрешенные к реализации на внутреннем рынке. Власти предусматривают и определенные исключения.

Отказ в признании рецепта будет возможен, например, в случае обоснованных подозрений относительно его подлинности или содержания. Компетентные органы примут меры для обеспечения непрерывности лечения, если рецепт выписан в государстве ЕС на лекарства, доступные в Республике Молдова. Законопроект предстоит принять во втором чтении.