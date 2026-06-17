Штат НЦБК увеличат на 150 сотрудников и создадут подразделение по криптоактивам.

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы будет расширен на 150 штатных единиц.

Также в структуре учреждения создадут новое подразделение, которое займётся расследованием операций с виртуальными активами, передает realitatea.md

Согласно проекту, новая дирекция будет работать по международным стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Её сотрудники будут выявлять и расследовать подозрительные транзакции с криптовалютой, а также заниматься конфискацией незаконных доходов.

Кроме того, в НЦБК появится дополнительная должность заместителя директора, а также новые подразделения — по охране труда и безопасности, а также по защите персональных данных.

Инициатива содержится в проекте постановления, который внесли в парламент депутаты от PAS Вероника Рошка и Адриан Кептонарь.

После изменений предельная численность НЦБК увеличится с 359 до 509 сотрудников. Власти объясняют расширение ростом нагрузки после принятия новых законодательных изменений, расширяющих полномочия учреждения.