НЦБК и Прокуратура по борьбе с коррупцией получат новые полномочия.

Законодательная инициатива, разработанная Министерством юстиции, направлена на более четкое разграничение полномочий учреждений, отвечающих за расследование экономических и коррупционных преступлений, передает moldpres.md

Согласно проекту, НЦК будет расследовать исключительно серьезные случаи банковского мошенничества, в которых ущерб превышает порог в 250 средних месячных заработных плат по экономике. Дела с меньшим размером ущерба останутся в компетенции налоговых органов.

Авторы утверждают, что это изменение позволит НЦБК сосредоточиться на сложных делах, в том числе касающихся внешних фондов и ресурсов бюджета Европейского союза. Кроме того, учреждение получит полномочия расследовать отмывание денег как самостоятельное преступление.

В контексте расширения полномочий НЦБК проект предусматривает введение дополнительной должности заместителя директора и ограничение срока полномочий директора учреждения максимум двумя сроками.

Предлагаемые изменения касаются и Прокуратуры по борьбе с коррупцией, которая будет руководить уголовным преследованием по делам о коррупции на высоком уровне с участием высокопоставленных должностных лиц, включая президента страны, председателя парламента, депутатов, членов правительства, судей и руководство ключевых госучреждений.

По мнению авторов, изменения необходимы для обеспечения независимых и специализированных расследований, предотвращения конфликтов интересов и укрепления общественного доверия к государственным институтам.

Проект также предусматривает повышение эффективности работы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которая будет сосредоточена на делах о терроризме, деятельности преступных организаций и других исключительно тяжких делах.

Кроме того, документ вводит новые правила формирования совместных следственных групп по сложным делам и уточняет процедуры обжалования превентивных мер, примененных судами.