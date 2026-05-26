26 Мая 2026, 14:06
Число сотрудников НЦБК предлагают увеличить на 40%

Директор учреждения Александр Пынзарь заявил, что ведомству нужны новые кадры, чтобы справляться с дополнительными полномочиями, полученными в последнее время.

По словам Пынзаря, НЦБК нуждается примерно ещё в 150 сотрудниках, сообщает realitatea.md

«Если говорить в цифрах, то с момента моего вступления в должность директора было уволено более 15 человек. Некоторые считали, что, имея родственников и связи, могут систематически нарушать закон и им ничего не будет. Несмотря на это, они были уволены. 

Я понимаю и не говорю, что НЦБК — самый образцовый и безупречный орган, мы тоже проводим очищение. Мы провели расчёты и пришли к выводу, что нам необходимо ещё 150 штатных единиц. Это не означает, что все они будут направлены в новое подразделение, которое будет создано. Тем не менее, нам необходимы дополнительные ресурсы, поскольку у нас появилось много новых полномочий, но штат сотрудников под них не увеличивали», — заявил Пынзарь.

