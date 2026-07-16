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noi.md logonoi
16 Июля 2026, 19:22
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Шестого кандидата на должность гендиректора TRM исключили из конкурса

Дмитрий Виеру, шестой кандидат на должность генерального директора компании «Телерадио-Молдова» (TRM), был исключён из конкурса.

Шестого кандидата на должность гендиректора TRM исключили из конкурса.
Шестого кандидата на должность гендиректора TRM исключили из конкурса.

Наблюдательный совет TRM отклонил его досье, установив, что в нём отсутствуют документы, предусмотренные регламентом, передает noi.md со ссылкой на moldova1.md

Решение было принято на заседании Наблюдательного совета TRM 16 июля. 

«Наблюдательный совет исключает из конкурса кандидата Дмитрия Виеру, поскольку поданное им досье не соответствует трём требованиям регламента. Отсутствуют профессиональная рекомендация, декларация об отсутствии непогашенной судимости, а также заявление под личную ответственность о том, что кандидат не проходил проверку Национального центра по борьбе с коррупцией на профессиональную неподкупность», — говорится в решении совета. 

Наблюдательный совет TRM проведёт в пятницу, 17 июля, собеседование с четырьмя кандидатами, допущенными к конкурсу: Дорином Скобиоалэ, Екатериной Кептанару, Сергеем Сандулеску и Андреем Запшей. Заседание пройдёт за закрытыми дверями.

Источник
noi.md logonoi
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