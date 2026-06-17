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tvrmoldova.md logotvrmoldova
17 Июня 2026, 23:27
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Шесть жертв советских репрессий получат 1,8 млн леев компенсаций

Правительство утвердило выплату компенсаций шести жертвам политических репрессий на общую сумму 1,8 млн леев.

Шесть жертв советских репрессий получат 1,8 млн леев компенсаций.
Шесть жертв советских репрессий получат 1,8 млн леев компенсаций.

Средства будут распределены через местные органы власти в Бельцах, Кишинёве, Калараше, Дондюшанах, Дубоссарах и Рышканах, передает tvrmoldova.md

Речь идёт о гражданах, которые в период тоталитарного советского режима подвергались депортациям или незаконным арестам. В случаях, когда конфискованное имущество невозможно вернуть, пострадавшие или их наследники получают право на денежные компенсации.

В государственном бюджете на 2026 год на такие выплаты предусмотрено 4,9 млн леев.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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