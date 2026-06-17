Шесть жертв советских репрессий получат 1,8 млн леев компенсаций.

Правительство утвердило выплату компенсаций шести жертвам политических репрессий на общую сумму 1,8 млн леев.

Средства будут распределены через местные органы власти в Бельцах, Кишинёве, Калараше, Дондюшанах, Дубоссарах и Рышканах, передает tvrmoldova.md

Речь идёт о гражданах, которые в период тоталитарного советского режима подвергались депортациям или незаконным арестам. В случаях, когда конфискованное имущество невозможно вернуть, пострадавшие или их наследники получают право на денежные компенсации.

В государственном бюджете на 2026 год на такие выплаты предусмотрено 4,9 млн леев.