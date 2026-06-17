17 Июня 2026, 23:27
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Шесть жертв советских репрессий получат 1,8 млн леев компенсаций
Правительство утвердило выплату компенсаций шести жертвам политических репрессий на общую сумму 1,8 млн леев.
Средства будут распределены через местные органы власти в Бельцах, Кишинёве, Калараше, Дондюшанах, Дубоссарах и Рышканах, передает tvrmoldova.md
Речь идёт о гражданах, которые в период тоталитарного советского режима подвергались депортациям или незаконным арестам. В случаях, когда конфискованное имущество невозможно вернуть, пострадавшие или их наследники получают право на денежные компенсации.
В государственном бюджете на 2026 год на такие выплаты предусмотрено 4,9 млн леев.