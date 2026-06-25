theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
25 Июня 2026, 11:22
17
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Серджиу Караман: Новые налоговые правила приведут к сокращению зарплат судей

ВСМ просит пересмотреть проект нового закона об оплате труда, предупреждая, что его нынешние положения могут привести к снижению доходов отдельных категорий судей и усугублению кадрового кризиса в судебной системе.

Серджиу Караман: Новые налоговые правила приведут к сокращению зарплат судей.
Серджиу Караман: Новые налоговые правила приведут к сокращению зарплат судей.

По словам председателя Высшего совета магистратуры (ВСМ) Серджиу Карамана, законопроект о заработной плате был долгожданным, особенно для молодых судей, однако предложенная формула может привести к результатам, противоположным ожидаемым, сообщает ipn.md

«Законопроект об оплате труда был очень ожидаем молодыми судьями. Мы стремимся не только заполнить вакантные должности, но и удержать профессионалов в системе. Эти молодые судьи не проходят процедуру оценки (vetting), поэтому их зарплаты значительно ниже, чем у судей, прошедших веттинг. Согласно предварительным расчётам, их заработная плата может даже сократиться примерно на тысячу леев», — заявил Серджиу Караман в эфире программы Rezoomat на телеканале Realitatea TV.

По словам главы ВСМ, расчёты, проведённые на уровне судебных инстанций, показывают, что новая формула начисления зарплат и предполагаемые налоговые изменения приведут к снижению доходов судей.

«Необходимо учитывать и налоговую реформу, которая вступит в силу со следующего года. Допустим, определённая категория бюджетников будет получать зарплату на 11% выше нынешней. Однако, учитывая, что налог для каждого работника предполагается увеличить на 14%, это фактически означает уменьшение зарплаты на несколько процентов», — уточнил председатель Высшего совета магистратуры.

В своём заключении ВСМ призывает власти пересмотреть положения законопроекта об оплате труда, чтобы избежать сокращения доходов судей, усугубления кадрового дефицита и негативного влияния на функционирование судебной системы.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте