Серджиу Караман: Новые налоговые правила приведут к сокращению зарплат судей.

ВСМ просит пересмотреть проект нового закона об оплате труда, предупреждая, что его нынешние положения могут привести к снижению доходов отдельных категорий судей и усугублению кадрового кризиса в судебной системе.

По словам председателя Высшего совета магистратуры (ВСМ) Серджиу Карамана, законопроект о заработной плате был долгожданным, особенно для молодых судей, однако предложенная формула может привести к результатам, противоположным ожидаемым, сообщает ipn.md

«Законопроект об оплате труда был очень ожидаем молодыми судьями. Мы стремимся не только заполнить вакантные должности, но и удержать профессионалов в системе. Эти молодые судьи не проходят процедуру оценки (vetting), поэтому их зарплаты значительно ниже, чем у судей, прошедших веттинг. Согласно предварительным расчётам, их заработная плата может даже сократиться примерно на тысячу леев», — заявил Серджиу Караман в эфире программы Rezoomat на телеканале Realitatea TV.

По словам главы ВСМ, расчёты, проведённые на уровне судебных инстанций, показывают, что новая формула начисления зарплат и предполагаемые налоговые изменения приведут к снижению доходов судей.

«Необходимо учитывать и налоговую реформу, которая вступит в силу со следующего года. Допустим, определённая категория бюджетников будет получать зарплату на 11% выше нынешней. Однако, учитывая, что налог для каждого работника предполагается увеличить на 14%, это фактически означает уменьшение зарплаты на несколько процентов», — уточнил председатель Высшего совета магистратуры.

В своём заключении ВСМ призывает власти пересмотреть положения законопроекта об оплате труда, чтобы избежать сокращения доходов судей, усугубления кадрового дефицита и негативного влияния на функционирование судебной системы.