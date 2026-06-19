Профсоюзы жестко раскритиковали налоговую политику.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) направила Минфину и Госканцелярии обширное заключение по проекту закона об упрощении налогового и таможенного законодательства.

Профсоюзы не согласны с целым рядом мер, которые, по их мнению, могут сказаться на уровне жизни населения, социальную защиту работников и конкурентоспособность национальной экономики, пишет logos-pres.md

Профсоюзы против переноса налогового бремени…

Одна из основных поправок касается полного переноса, начиная с 2027 года, обязательства по уплате взносов государственного социального страхования от работодателя к работнику. Согласно расчетам CNSM, работник будет выплачивать из брутто-зарплаты в виде налогов и взносов 35% по сравнению с текущим уровнем в 35,4%, выплачиваемым совокупно работодателем и работником. Профсоюзы обращают внимание на то, что это изменение не приведет автоматически к снижению налоговой нагрузки на работников и может вызвать путаницу относительно реального влияния на чистую зарплату.

CNSM выступает против отмены освобождений по подоходному налогу, отмечая, что эта мера уменьшит чистые доходы работников. В то же время они отмечают, что предложенный Министерством финансов механизм стимулирования труда — до 500 леев для работника и до 200 леев на ребенка — недостаточно ясен в части порядка предоставления и не предлагает гарантий компенсации убытков, понесенных работниками.

Против рисков при пересчете зарплат…

По мнению профсоюзов, положения, касающиеся корректировки зарплат с 1 января 2027 года, требуют дополнительных разъяснений. В настоящее время проект обязывает работодателей сохранять чистую зарплату работников на уровне, существующем до вступления в силу реформы. Однако неясно, какая ставка социальных взносов будет использоваться для пересчета брутто-зарплат, учитывая, что законодательство предусматривает разные ставки, в том числе 24% и 18% для определенных категорий работодателей.

Примеры, проанализированные CNSM, показывают, что работник с двумя детьми на содержании и минимальной зарплатой в 6 300 леев может зафиксировать уменьшение чистого дохода с 5 540 леев до 5 077,8 леев в месяц, даже в ситуации, когда работодатель увеличивает брутто-зарплату на эквивалент социального взноса в 24%. В случае работника, получающего прогнозируемую на текущий год среднюю зарплату в 17 400 леев, предполагаемая потеря составляет около 404,5 леев ежемесячно. Еще большие сокращения могут понести лица с ограниченными возможностями или работники, имеющие на иждивении лиц с ограниченными возможностями.

В этом контексте CNSM требует введения административных санкций для работодателей, которые не скорректируют зарплаты в связи с полным переносом налогового бремени на работников.

Против роста налогов и цен…

Конфедерация также обращает внимание на предложение об увеличении налога на прирост капитала с 12% до 15% одновременно с полным налогообложением прироста капитала и в случае продажи основного жилья, превышающего стоимость в 1 млн леев. Согласно оценкам CNSM, эти изменения увеличат примерно в 2,5 раза налоговое бремя по соответствующим сделкам и будут способствовать росту цен на рынке недвижимости. В качестве альтернативы профсоюзы предлагают увеличение порога налогообложения для основного жилья с 1 млн до 3 млн леев.

Что касается налога на добавленную стоимость, CNSM не поддерживает отмену сниженной ставки в 8% на продукты первой необходимости и применение к ним стандартной ставки в 20%. По мнению профсоюзов, эта мера напрямую повлияет на цены на продукты питания, лекарства, природный газ, электрическую и тепловую энергию для жилья, сельскохозяйственную продукцию и другие основные товары.

Аргументы CNSM подкрепляются официальными статистическими данными, которые показывают, что в 2025 году уровень абсолютной бедности в Республике Молдова составил 31,1%, а уровень крайней бедности — 15,1%. По мнению профсоюзов, повышение НДС на основные товары и услуги усилит инфляционное давление и снизит покупательную способность населения.

Также CNSM выступает против применения ставки НДС в размере 20% для жилья, земельных участков и договоров аренды и предупреждает, что эта мера приведет к удорожанию жилья и снизит доступ молодых семей к рынку недвижимости.

Конфедерация считает неприемлемым и повышение акцизов на топливо, особенно на дизтопливо, где ожидаемый рост составляет около 20%. По мнению профсоюзов, эта мера вызовет цепное подорожание в сельском хозяйстве, транспорте и других секторах экономики.

Против урезания социальных гарантий…

В области налогообложения недвижимого имущества CNSM требует сохранения налоговых льгот для пенсионеров и других уязвимых категорий. Профсоюзы предупреждают, что переоценка недвижимости привела к значительному росту кадастровой стоимости, а данные Национальной кассы социального страхования показывают, что на 01.01.2026 около 40% пенсионеров по возрасту получали пенсии ниже 3 055 леев, а 42% получают ежемесячно менее 4 000 леев. В этих условиях повышение налога на недвижимость может стать непосильным бременем для многих пожилых людей.

CNSM отвергает и предложенные изменения в Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования. Конфедерация не поддерживает продление расчетного периода для пособий с 12 до 36 месяцев, считая, что это противоречит принципу пропорциональности и приведет к уменьшению пособий, предоставляемых лицам, находящимся в ситуациях социального риска.

Также профсоюзы не поддерживают замену базы расчета с 35% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты на 35% от минимальной зарплаты, поскольку это изменение значительно снижает размер пособий, предоставляемых лицам, находящимся в условиях крайней уязвимости, включая больных туберкулезом, ВИЧ/СПИД и онкологическими заболеваниями, у которых нет необходимого стажа, что увеличивает риск обеднения и влияет на их право на эффективную социальную защиту.

…и призывают продолжить диалог

По мнению председателя CNSM Игоря Зубку, рост налогов и сборов окажет пагубное влияние на покупательную способность и углубление бедности, рост инфляции, сокращение внутреннего потребления. В то же время он считает, что это повлияет на экономическое развитие и снизит конкурентоспособность отечественных экономических агентов, «несмотря на заявленную цель законопроекта по продвижению устойчивой налоговой политики, коррелирующей с целями стимулирования инвестиций и роста экономической конкурентоспособности».

«Мы считаем, что налоговая реформа такой сложности не может быть принята и реализована в спешке, без тщательной оценки рисков. Она требует продолжительного периода общественных консультаций и тщательного анализа социального и экономического воздействия. Хотя проект нацелен на сокращение дефицита бюджета примерно на 6 миллиардов леев в 2027 году, неприемлемо, чтобы эта бюджетная консолидация осуществлялась исключительно за счет налогоплательщиков, ставя под угрозу их социальное благополучие», — подчеркнул председатель CNSM.

Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы призывает власти продолжить диалог с социальными партнерами и определить сбалансированные решения, которые обеспечат устойчивость государственных финансов, не перекладывая расходы по бюджетной консолидации на работников, пенсионеров и другие уязвимые категории населения.