Сельхозпроизводители юга Молдовы включились в процесс массовой уборки рапса.

По сведениям руководства ассоциации Agrocereale, первые отзывы фермеров об урожайности этой сельхозкультуры обнадеживают – она в среднем пока не опускается ниже 2,5 т/га, но есть хозяйства, собирающие по 4 т/га.

Вместе с тем, из-за периодических осадков в ряде районов центра и севера страны уборка рапса еще не начата, хотя ориентировочным стартом считалась прошлая неделя, передает logos-pres.md

По оценке Минсельхозпищепрома (MAIA), в Молдове под урожай-2026 озимым рапсом было засеяно около 95 тыс. га. Однако, как отмечали в июне сотрудники министерства, не все рапсовые поля подойдут к уборке, потому как после перезимовки в некоторых районах зафиксированы случаи значительного повреждения плантаций морозами. Перспективы их восстановления выглядели сомнительно.

Рапс – полевая сельхозкультура, приносящая сельхозпроизводителям первые финансовые поступления в сезоне (так как рапс не закладывается на длительное хранение, а продается «с комбайна»). Как утверждают рыночные операторы, в настоящее время в корпоративной среде обсуждается стартовая цена на молдавский рапс урожая-2026 в диапазоне 9,2-9,5 лея/кг (с НДС).

То есть, вероятно, цена в начале нового маркетингового сезона будет выше, чем в тот же период прошлого сезона (8,3-8,6 лея/кг, в 8,99 лея/кг – к концу июля 2025). Очевидно, большое влияние на конъюнктуру молдавского рынка рапса окажет позиция местной перерабатывающей промышленности.

В прошлом году ведущий оператор масложировой отрасли Молдовы, комбинат Floarea Soarelui SA, переработал около 40 тыс. тонн рапса.

В нынешнем году, как отмечают сведущие источники, администрация предприятия пока оценивает перспективы урожая-2026 рапса в Молдове, его качественные характеристики и динамику цен.