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logos.press.md logologos
21 Июля 2026, 21:48
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На молдавском рынке обозначилась тенденция роста закупочной цены на рапс для экспорта

Если еще вчера «рабочая цена» спроса на рапс со стороны трейдеров составляла около 10 леев/кг, то сегодня – уже 10,1-10,2 лея/кг. Факторов роста несколько, важнейшие – ограниченное внутреннее предложение и высокий внешний спрос.

На молдавском рынке обозначилась тенденция роста закупочной цены на рапс для экспорта.
На молдавском рынке обозначилась тенденция роста закупочной цены на рапс для экспорта.

В этом контексте стоит учесть, что аналитики Oil World снизили прогноз производство рапса в Евросоюзе (а ЕС — основное направление поставок этого сырья из РМ) до 20, 4 млн тонн, передает logos-pres.md

Ранее сообщалось, что благодаря прогнозируемому высокому урожаю и переходным запасам, общее предложение рапса на рынке ЕС аналитики Oil World оценивают в 22,4 млн тонн. Причина недавней понижающей корректировки – сокращение оценок посевов рапса в Польше и Чехии, а также урожаев этой сельхозкультуры в Венгрии, Болгарии и Румынии. В данной связи «рыночные ставки» поставщиков рапса из Молдовы, надо полагать, растут. 

Также стоит отметить, что по сведениям участников молдавского рынка масличного сырья, администрация крупнейшего в стране масложирового предприятия Floarea Soarelui SA приняла решение перерабатывать рапс и в нынешнем сезоне. Напомню, что в прошлом году это предприятие возобновило производство рапсового масла и шрота, переработало более 40 тыс. тонн сырья. 

Рапс нового урожая уже начал поступать на фабрику предприятия в Бельцах, однако процесс пока идет не быстро. Закупочная цена местных переработчиков на данный момент уже существенно ниже ценовых предложений фермерам со стороны трейдеров–экспортеров. Чтобы сейчас «вернуться в рынок» переработчикам придется либо дать конкурентную цену (и условия оплаты). 

Либо немного выждать – до момента, когда станет понятно, какой фактический урожай рапса соберет Евросоюз, Украина и Молдова, а также – что будет с логистикой товаропотоков в Черноморском регионе. 

Сегодня по второй половине дня один из трейдеров, входящий в ТОП-3 экспортеров масличных сельхозкультур, объявил новую закупочную цену на рапс — 10,45 лея/кг (поставка — порт Джурджулешть).

Источник
logos.press.md logologos
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