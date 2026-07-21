На молдавском рынке обозначилась тенденция роста закупочной цены на рапс для экспорта.

Если еще вчера «рабочая цена» спроса на рапс со стороны трейдеров составляла около 10 леев/кг, то сегодня – уже 10,1-10,2 лея/кг. Факторов роста несколько, важнейшие – ограниченное внутреннее предложение и высокий внешний спрос.

В этом контексте стоит учесть, что аналитики Oil World снизили прогноз производство рапса в Евросоюзе (а ЕС — основное направление поставок этого сырья из РМ) до 20, 4 млн тонн, передает logos-pres.md

Ранее сообщалось, что благодаря прогнозируемому высокому урожаю и переходным запасам, общее предложение рапса на рынке ЕС аналитики Oil World оценивают в 22,4 млн тонн. Причина недавней понижающей корректировки – сокращение оценок посевов рапса в Польше и Чехии, а также урожаев этой сельхозкультуры в Венгрии, Болгарии и Румынии. В данной связи «рыночные ставки» поставщиков рапса из Молдовы, надо полагать, растут.

Также стоит отметить, что по сведениям участников молдавского рынка масличного сырья, администрация крупнейшего в стране масложирового предприятия Floarea Soarelui SA приняла решение перерабатывать рапс и в нынешнем сезоне. Напомню, что в прошлом году это предприятие возобновило производство рапсового масла и шрота, переработало более 40 тыс. тонн сырья.

Рапс нового урожая уже начал поступать на фабрику предприятия в Бельцах, однако процесс пока идет не быстро. Закупочная цена местных переработчиков на данный момент уже существенно ниже ценовых предложений фермерам со стороны трейдеров–экспортеров. Чтобы сейчас «вернуться в рынок» переработчикам придется либо дать конкурентную цену (и условия оплаты).

Либо немного выждать – до момента, когда станет понятно, какой фактический урожай рапса соберет Евросоюз, Украина и Молдова, а также – что будет с логистикой товаропотоков в Черноморском регионе.

Сегодня по второй половине дня один из трейдеров, входящий в ТОП-3 экспортеров масличных сельхозкультур, объявил новую закупочную цену на рапс — 10,45 лея/кг (поставка — порт Джурджулешть).