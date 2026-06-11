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Point.md logoPoint
11 Июня 2026, 10:28
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Сегодня в Молдове будет самый жаркий день с начала года: на юге до +32 градусов

Сегодня, 11 июня, ожидается, что в Молдове будет побит температурный рекорд с начала года. На юге страны воздух прогреется до +32 градусов. В Кишинёве будет на два градуса прохладнее.

Сегодня в Молдове будет самый жаркий день с начала года: на юге до +32 градусов.
Сегодня в Молдове будет самый жаркий день с начала года: на юге до +32 градусов.

По данным meteofor.md, на севере Молдовы прогнозируют не более +27 градусов, а также ливни с грозами. Однако уже завтра синоптики обещают резкое похолодание — дневные температуры упадут более чем на 10 градусов.

На юге будет не выше +22 градусов, а на севере столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов днём. Кроме того, по всей стране ожидаются дожди с грозами.

По данным Метеорологической службы, в июне количество дней с температурой выше +30 градусов обычно составляет от 2 до 6. Самый длительный период жары — 20 дней подряд — был зафиксирован в 1999 году в Резине и Рыбнице.

Источник
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