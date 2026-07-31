Счётная палата выявила проблемы в управлении имуществом и госсредствами в Бельцах.

Муниципий Бельцы имеет на бухгалтерском учёте более 1 400 гектаров земель, оценённых примерно в 3 миллиарда леев, однако право собственности зарегистрировано только примерно на 860 гектаров.

Кроме того, местные власти не располагают полной информацией об имуществе, а некоторые земельные участки были занижены в оценке более чем на 19 миллионов леев. Такие выводы содержатся в отчёте Счётной палаты по финансовому аудиту муниципия за 2025 год, передаёт ipn.md

Аудиторы выявили проблемы и с учётом имущества, переданного в управление муниципальным предприятиям и учреждениям, стоимость которого превышает 911 миллионов леев. Кроме того, объекты общественной инфраструктуры почти на 186 миллионов леев были неправильно отражены в бухгалтерском учёте, а по основным средствам примерно на 233 миллиона леев не начислялся износ в период 2017-2025 годов.

Представители мэрии Бельц заявили, что муниципалитет проведёт инвентаризацию имущества и примет меры для его регистрации. Однако Счётная палата предупредила, что подобные проблемы повторяются и требуют комплексного подхода ко всему муниципальному имуществу.

Аудит также выявил недостатки в сфере государственных закупок. В одном случае аналогичные услуги стоимостью 895 тысяч леев были заключены в один день по семи небольшим контрактам, что создаёт риск разделения закупки с целью обхода установленных процедур. По другим работам и услугам на сумму более 55 миллионов леев мэрия, по мнению аудиторов, недостаточно обосновала их необходимость.

При проверке некоторых контрактов на содержание дорог аудиторы установили, что были выполнены только 42 из 289 первоначально предусмотренных видов работ. Кроме того, в другом случае работы по асфальтированию были оплачены по цене выше указанной в контракте, что привело к дополнительным выплатам примерно на 136 тысяч леев. Мэрия утверждает, что разница возникла из-за нанесения более толстого слоя асфальта.

Счётная палата также выявила отсутствие достаточных механизмов контроля за договором концессии системы очистки сточных вод. Согласно аудиту, подтверждённый объём инвестиций за проверенный период оказался примерно на 31,3 миллиона леев меньше предусмотренного. Мэрия заявляет, что обсуждает с частным партнёром возможность возвращения системы канализации в управление муниципалитета.

Неясности были обнаружены и в отношении задолженности примерно в 32 миллиона леев за размещение беженцев в отеле «Bălți». Министерство труда и социальной защиты утверждает, что часть расходов не соответствовала критериям допустимости или не имела подтверждающих документов, тогда как мэрия заявляет, что пытается прояснить ситуацию.

По итогам аудита Счётная палата вынесла отрицательное заключение по финансовой отчётности муниципия Бельцы, отметив, что выявленные проблемы затрагивают учёт имущества, расходы и организацию бухгалтерского учёта.