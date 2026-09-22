Счетная палата выявила проблемы в управлении активами МИД Молдовы.

Речь идет, в частности, об управлении зданиями, активами и расходами на протокольные мероприятия.

Как отмечается в отчете аудита, проблемы выявлены при выборе помещений для дипломатических представительств. В частности, отсутствуют исчерпывающие критерии, позволяющие обосновать площадь помещений с учетом численности сотрудников, объема протокольной работы и специфики дипломатической деятельности, сообщает logos-press.md

Площадь посольства в Лондоне удвоилась

Так, после заключения нового договора аренды посольство Молдовы в Великобритании увеличило площадь занимаемого помещения со 180 до 364 кв. метров. Это привело к росту ежемесячных расходов на аренду примерно на 6,3 тыс. фунтов стерлингов, или на 146,8 тыс. леев. При смене помещения посольство также понесло расходы на общую сумму 1,284 млн леев, включая затраты на ремонт, юридические услуги и компенсации.

Неопределенность с имуществом посольства в РФ

Аудит также выявил, что право собственности на комплекс зданий и прилегающие к ним земельные участки посольства Республики Молдова в Российской Федерации не зарегистрировано — при этом данные обстоятельства «не зависят от возможностей МИД». Общая площадь зданий составляет 4351,4 кв. метра, а их стоимость не отражена в консолидированной финансовой отчетности МИД.

Строительство посольства в Беларуси – под вопросом

Неопределенной остается и перспектива строительства здания посольства Молдовы в Беларуси. В 2020–сентябре 2024 года на проект уже было израсходовано 2,8 млн леев — на измерения, экспертизы, адаптацию проекта и получение разрешительной документации. В связи с этим Счетная палата считает необходимым оценить целесообразность продолжения проекта и периодически переоценивать незавершенные капитальные инвестиции.

Кроме того, аудит установил отсутствие детальных правил документирования протокольных мероприятий дипломатических представительств и единых ограничений расходов в расчете на одного участника.

По состоянию на конец 2025 года задолженность сотрудников по расходам на служебное жилье, превысившим установленные месячные лимиты и подлежащим возмещению, составляла 152 тыс. леев.

Вместе с тем по итогам выполнения предыдущих рекомендаций МИД исправил ошибки в бухгалтерском учете результатов переоценки активов на общую сумму 66,1 млн леев.

Отчет будет представлен на заседании парламентской комиссии по контролю за публичными финансами.