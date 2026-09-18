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18 Сентября 2026, 22:22
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США продлили лицензию о переговорах по зарубежным активам "Лукойла"

Министерство финансов США продлило до 22 октября действие лицензии, которая позволяет вести переговоры о продаже зарубежных активов российского "Лукойла".

США продлили лицензию о переговорах по зарубежным активам "Лукойла".
США продлили лицензию о переговорах по зарубежным активам "Лукойла".

Соответствующий документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Лицензия разрешает вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении Lukoil International GmbH, через которую "Лукойл" владеет зарубежными активами. 

Срок ее действия уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 19 сентября.

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