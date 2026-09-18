США продлили лицензию о переговорах по зарубежным активам "Лукойла".

Министерство финансов США продлило до 22 октября действие лицензии, которая позволяет вести переговоры о продаже зарубежных активов российского "Лукойла".

Соответствующий документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Лицензия разрешает вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении Lukoil International GmbH, через которую "Лукойл" владеет зарубежными активами.

Срок ее действия уже несколько раз продлевали, в последний раз — до 19 сентября.