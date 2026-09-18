Активы госпредприятий в процедуре несостоятельности оцениваются в миллиард леев

Стоимость активов госпредприятий, находящихся в процедуре несостоятельности, составляет около одного миллиарда леев. Такие данные приводит председатель комиссии по расследованию ситуации на госпредприятиях Дину Плынгэу.

Депутат сообщил о подготовке ряда законодательных инициатив в этой сфере, пишет logos-pres.md

«Я выступил с предложением докапитализировать предприятия, обладающие потенциалом и имуществом, у которых есть долги только перед государством, и освоить хотя бы то, что от них осталось. Если правительство захочет впоследствии их приватизировать – пусть сделает это. Главное, чтобы эти предприятия не оказались в руках тех, кто будет выводить их активы, и не были окончательно разрушены», — заявил депутат.

По словам Плынгэу, вокруг процедур несостоятельности существует и ряд других проблем, которые он расследует. Парламентарий утверждает, что в попытке помешать его действиям определенные лица прибегают к различным формам общественного и институционального давления:

«Лично я зарегистрировал законопроект, призванный пресечь злоупотребления авторизованных управляющих. Сопротивление колоссальное».

Плынгэу заявил, что к министерству экономического развития и цифровизации у него «есть вопросы».

«Если министерство юстиции начало подавать сигналы о борьбе, то к министерству экономики есть вопросы. На данный момент передаю только это и надеюсь, что сигнал понят абсолютно четко. Когда речь идет о задолженностях в сотни миллионов и даже в миллиард перед государством, мы все должны понимать вес и ответственность любого решения или любой встречи», — заключил Дину Плынгэу.