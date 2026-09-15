theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 08:50
3 053
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Египет ожидает открытия посольства Молдовы в Каире

Открытие посольства Молдова в Каире может придать новый импульс развитию двусторонних отношений между Молдовой и Египтом.

Египет ожидает открытия посольства Молдовы в Каире.
Египет ожидает открытия посольства Молдовы в Каире.

Об этом заявил посол Египта в Румынии, аккредитованный также в Республике Молдова, Мохамед Мустафа Орфи, сообщает logos-press.md

По словам египетского дипломата, открытие постоянного дипломатического представительства в Каире является одной из целей, реализацию которых он хотел бы видеть в рамках дальнейшего развития отношений между двумя странами. 

«Обе наши страны стремятся в самое ближайшее время вывести отношения на более высокий уровень. Мы надеемся, что Республика Молдова в скором времени откроет посольство в Каире. Безусловно, это был бы очень важный шаг в правильном направлении. Посольство в Каире позволило бы активизировать взаимодействие, ускорить обмен посланиями между руководством двух государств и сделать коммуникацию между соответствующими учреждениями обеих стран более эффективной», — заявил Мохамед Мустафа Орфи в эфире общественного телеканала. 

По мнению дипломата, открытие посольства Республики Молдова в Каире имело бы значение не только для развития отношений непосредственно с Египтом, но и способствовало бы расширению сотрудничества Молдовы с другими странами региона. 

Это стало бы очень важным дополнением к дипломатическим возможностям Республики Молдова. Такой шаг придал бы новый импульс отношениям, что нашло бы отражение во всех направлениях двустороннего сотрудничества», — отметил посол. 

Мохамед Мустафа Орфи также признал, что объем двусторонней торговли пока остается относительно небольшим по сравнению с имеющимся потенциалом. В числе перспективных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство, инфраструктуру, энергетику и технологии управления водными ресурсами. 

По его словам, дальнейшее развитие экономических связей должно в первую очередь опираться на прямые контакты между компаниями и представителями деловых кругов двух стран.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте