Счетная палата просит повысить зарплаты аудиторам.

"Полная финансовая независимость Счетной палаты может быть достигнута путем установления конкурентоспособной и справедливой заработной платы для государственных внешних аудиторов", - заявила глава ведомства Татьяна Шевчук.

В ходе слушаний на площадке парламентской комиссии по контролю за публичными финансами председатель Счетной палаты подчеркнула, что, несмотря на кажущиеся схожими коэффициенты, другие структуры пользуются повышением тарифных классов и специфическими надбавками. Это ставит Счетную палату в невыгодное положение, даже консультанты в других ведомствах получают более высокую оплату труда, пишет logos-pres.md

«Мы не претендуем на такие зарплаты, как в НАРЭ, НКФР или НБМ, и прекрасно понимаем, что эти структуры стоят особняком, поскольку регулируют стратегически важные сектора. Однако, учитывая масштаб нашей аудиторской деятельности, мы просим, чтобы оклады наших сотрудников были немного выше, чем в проверяемых нами ведомствах, и ни в коем случае не ниже», — заявила она, отметив, что в международной практике оплата труда аудиторов высших органов аудита сопоставима с сотрудниками Конституционного суда.

Татьяна Шевчук подчеркнула, что подготовка аудитора, способного вести миссию от начала и до конца, требует колоссальных бюджетных инвестиций в течение 8–10 лет, а отсутствие привлекательной заработной платы сводит эти усилия на нет в пользу частного сектора или других органов власти.

«Это колоссальные инвестиции в человеческие ресурсы. Это бюджетные средства, которые мы инвестируем, и было бы очень жаль, если бы эти люди расторгали трудовые договоры и находили себе место в других учреждениях, где на уровне консультанта — независимо от того, главный он или старший — зарплаты выше. Это несправедливо по отношению к высшему органу аудита», — добавила Татьяна Шевчук.

Она обратилась к парламентариям с просьбой о поддержке в данном вопросе: «Мы понимаем и текущий контекст в стране, поэтому хотим, чтобы заработная плата персонала Счетной палаты была соотнесена, а также правильно и справедливо представлена с учетом обязанностей, полномочий и сложных задач, которые стоят перед этими людьми. Очевидно, что сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, и я уверена, что нам еще предстоит обсудить некоторые вопросы. Мы просим вашей поддержки, чтобы эта независимость не была фрагментированной».

Напомним, что ранее законопроект о реформе оплаты труда в государственном секторе подвергся критике со стороны профсоюзов, прокуроров и судей.