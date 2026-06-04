Счётная палата выявила нарушения в отчётности МВД на сотни миллионов леев
Более 600 миллионов леев были неправильно учтены, занижены или некорректно отражены в отчётности Министерства внутренних дел, как показывает аудит Счётной палаты за 2025 год.
Аудиторы обнаружили неправильно учтённые активы на сумму 260 миллионов леев, заниженные активы на 189 миллионов леев, завышенные гранты на 156 миллионов леев и другие миллионы, неправильно отражённые в расходах и ремонте.
В отчёте также указаны проблемы в управлении автопарком Министерства внутренних дел. В конце прошлого года министерство управляло 3417 транспортными средствами, из которых 405 были неисправны, а почти 1247 исправных автомобилей не имели установленных GPS-систем. В то же время расходы на автопарк достигли 123,1 миллиона леев, из которых 93,2 миллиона — на топливо и смазочные материалы, а 29,8 миллиона — на техническое обслуживание и страхование. Счётная палата выявила частичное использование системы GPS, несоответствия между данными GPS и маршрутными листами, превышение лимитов пробега и даже расходы на заправку некоторых автомобилей, признанных неисправными, сообщает noi.md со ссылкой на bani.md
Аудит также показал, что Министерство внутренних дел не зарегистрировало в бухгалтерской отчётности 45 зданий общей площадью более 51 тысячи квадратных метров, а в управление министерства были включены морально и физически изношенные активы на сумму 141 миллион леев, включая заброшенные здания, недостроенные сооружения и неоцененные проекты. Аудиторы выявили 51 здание, которое не использовалось или находилось в запущенном состоянии, а также здания, заброшенные годами, в том числе пожарную станцию в Реваке, работы по которой приостановлены более 14 лет назад.
Ещё одна серьёзная проблема была выявлена в проекте по оснащению пожарных машин, финансируемом грантом Японского агентства международного сотрудничества. По данным Счётной палаты, финансовые операции, связанные с проектом, проведённые в период 2022-2024 годов, были полностью учтены только в 2025 году, после получения техники. В результате доходы от грантов были завышены на 156,1 млн леев, а расходы – на 3,4 млн леев.
Проблемы также сохраняются в регистрации активов в кадастре. Хотя Министерство внутренних дел приняло некоторые меры в 2025 году, 247 зданий и 13 земельных участков остались незарегистрированными на конец года.
В отчёте также указывается, что инфраструктура системы TETRA, используемая для оперативной связи Пограничной полиции и Службы 112, юридически принадлежит частной компании, хотя используется государством. Кроме того, в рамках коммерческого спора о взыскании долгов на сумму около 2,3 миллиона леев были арестованы стратегические активы на сумму около 31,2 миллиона леев.