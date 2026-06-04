Счётная палата выявила нарушения в отчётности МВД на сотни миллионов леев.

Аудиторы обнаружили неправильно учтённые активы на сумму 260 миллионов леев, заниженные активы на 189 миллионов леев, завышенные гранты на 156 миллионов леев и другие миллионы, неправильно отражённые в расходах и ремонте.

В отчёте также указаны проблемы в управлении автопарком Министерства внутренних дел. В конце прошлого года министерство управляло 3417 транспортными средствами, из которых 405 были неисправны, а почти 1247 исправных автомобилей не имели установленных GPS-систем. В то же время расходы на автопарк достигли 123,1 миллиона леев, из которых 93,2 миллиона — на топливо и смазочные материалы, а 29,8 миллиона — на техническое обслуживание и страхование. Счётная палата выявила частичное использование системы GPS, несоответствия между данными GPS и маршрутными листами, превышение лимитов пробега и даже расходы на заправку некоторых автомобилей, признанных неисправными, сообщает noi.md со ссылкой на bani.md

Аудит также показал, что Министерство внутренних дел не зарегистрировало в бухгалтерской отчётности 45 зданий общей площадью более 51 тысячи квадратных метров, а в управление министерства были включены морально и физически изношенные активы на сумму 141 миллион леев, включая заброшенные здания, недостроенные сооружения и неоцененные проекты. Аудиторы выявили 51 здание, которое не использовалось или находилось в запущенном состоянии, а также здания, заброшенные годами, в том числе пожарную станцию в Реваке, работы по которой приостановлены более 14 лет назад.

Ещё одна серьёзная проблема была выявлена в проекте по оснащению пожарных машин, финансируемом грантом Японского агентства международного сотрудничества. По данным Счётной палаты, финансовые операции, связанные с проектом, проведённые в период 2022-2024 годов, были полностью учтены только в 2025 году, после получения техники. В результате доходы от грантов были завышены на 156,1 млн леев, а расходы – на 3,4 млн леев.

Проблемы также сохраняются в регистрации активов в кадастре. Хотя Министерство внутренних дел приняло некоторые меры в 2025 году, 247 зданий и 13 земельных участков остались незарегистрированными на конец года.

В отчёте также указывается, что инфраструктура системы TETRA, используемая для оперативной связи Пограничной полиции и Службы 112, юридически принадлежит частной компании, хотя используется государством. Кроме того, в рамках коммерческого спора о взыскании долгов на сумму около 2,3 миллиона леев были арестованы стратегические активы на сумму около 31,2 миллиона леев.