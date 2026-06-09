Счетная палата выявила нарушения в отчетности Минфина за 2025 год.

Аудиторы констатировали, что финансовая отчетность министерства в целом дает достоверное представление о финансовой деятельности, однако существуют значимые аспекты, которые обусловили формулирование заключения с оговорками, сообщает rupor.md

Один из наиболее важных выводов касается необходимости внесения бухгалтерских корректировок на общую сумму 21,7 млн леев, связанных с классификацией основных средств. Исправления были внесены министерством финансов непосредственно во время проведения аудиторской миссии.

Также Счетная палата рекомендовала министерству финансов обеспечить регистрацию в бухгалтерском учете государственного имущества, находящегося в ведении Публичного учреждения «Центр информационных технологий в финансах», указав на проблемы в отражении и управлении некоторыми государственными активами.

Другой важный вывод касается инвестиционного проекта «Модернизация инфраструктуры в рамках Механизма объединения Европы». Аудиторы потребовали от министерства финансов и Таможенной службы проанализировать целесообразность реализации проекта и то, как были освоены выделенные на него финансовые ресурсы.

В то же время Счетная палата призвала Агентство публичной собственности дополнить учет земельных участков, находящихся в ведении Государственной налоговой службы, а министерство финансов — скорректировать методологические нормы бухгалтерского учета работ по капитальному ремонту активов, находящихся в ведении бюджетных учреждений.