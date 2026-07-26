Сбитый на «зебре» исполнитель Кодряну рассказал об аварии: Очень тяжелый период для меня.

Спустя два месяца после того, как его сбили на пешеходном переходе в Кишиневе, исполнитель Влад Кодряну говорит, что его жизнь полностью изменилась.

Если в начале мая у него была новая работа и плотный график выступлений на весь сезон, то теперь артист остался без контрактов, с серьезными проблемами со здоровьем и полностью зависит от помощи окружающих. «Это очень тяжелый период для меня», — признался артист в эфире передачи Life MD Documentary, сообщает stiri.md

После аварии Влад Кодряну получил множественные переломы левой лодыжки и сейчас проходит длительную реабилитацию. Помимо травмы ноги, у него появились неконтролируемые тики рук и ног, а также проблемы с речью, из-за которых он проходит медикаментозное лечение.

«Никогда не думал, что мне придется пережить такое. Многие считают, что я притворяюсь. Но это не так», — говорит артист.

По его словам, в вечер аварии он возвращался домой с новой работы. Исполнитель отметил, что всегда внимательно переходит дорогу, особенно в этом месте, где часто происходят ДТП.

«Я услышал визг тормозов. Подумал: если сделаю шаг назад — меня собьет машина сзади, если побегу вперед — ударит та, что спереди. Решил остаться на месте и следить за ситуацией. Я видел, что расстояния достаточно, чтобы машина либо проехала передо мной, либо остановилась. Но не понимаю, почему за один-два метра до меня водитель резко повернул руль в мою сторону и, возможно, вместо тормоза нажал на газ. (...) Я упал. Единственная сильная боль была в ноге. А когда увидел, что она вывернута на 90 градусов... Это моменты, которые невозможно описать. Водитель подошел и начал извиняться», — вспоминает Влад Кодряну.

Согласно материалам дела, авария произошла 17 мая около 21:15. По данным полиции, автомобиль Lada, двигавшийся по улице Ион Инкулец в Кишиневе, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая экстренно доставила пострадавшего в больницу.

Влад Кодряну был госпитализирован с множественными травмами лодыжки и перенес сложную хирургическую операцию.

Артист рассказал, что спустя более двух месяцев после аварии он по-прежнему не может наступать на ногу и постоянно нуждается в помощи.

Сейчас за Владом Кодряну ухаживает нанятый помощник и близкие люди.

«У меня есть человек, которого я нанял для ухода за мной. Кроме того, рядом со мной друзья, в том числе Михаела Стрымбяну, которая помогает мне выходить из дома и гулять», — рассказал исполнитель.

В свою очередь актриса Михаела Стрымбяну отметила, что восстановление будет долгим. По ее словам, Владу Кодряну предстоит еще одна операция — из ноги извлекут металлические штифты, после чего процесс восстановления практически начнется заново.

«Сначала нужно восстановиться, чтобы я смог наступать на ногу. Затем пройдет примерно год, и через год и два месяца мне снова придется ложиться на операцию, чтобы вынуть все из ноги. И что потом — снова не смогу ходить?» — говорит артист.

Авария сказалась и на его профессиональной деятельности. Все контракты на выступления были отменены, а исполнитель вынужден возвращать полученные авансы. Сейчас он живет на пожертвования, однако признается, что они быстро заканчиваются из-за расходов на лечение и реабилитацию.

12 июля Влад Кодряну подал ходатайство о признании его потерпевшим по уголовному делу, сославшись на причиненный ему физический, моральный и материальный ущерб.

Его адвокат Николай Мариан сообщил, что водитель, причастный к аварии, имеет статус подозреваемого. Уголовное дело было возбуждено спустя два дня после происшествия по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение телесных повреждений человеку.

По словам адвоката, молодой водитель несколько раз навещал артиста в больнице, однако до сих пор стороны не обсуждали вопрос возмещения ущерба.

Сам водитель, к которому журналисты обратились за комментарием, отказался делать какие-либо заявления.