Санду о совместных усилиях по тушению лесных пожаров в Европе: Молдова вносит свой.

Молдавские пожарные уже четвертый год подряд участвуют в операциях по тушению пожаров в Греции в рамках Европейского механизма гражданской защиты.

Президент Майя Санду выступила с посланием поддержки и солидарности, отметив, что именно это и означает Европейский союз: страны, которые помогают друг другу, и люди, которые остаются вместе и в хорошие, и особенно в трудные времена, передаёт moldpres.md

Глава государства подчеркнула, что разрушительные последствия изменения климата видны по всему европейскому континенту и проявляются в масштабных природных пожарах, которые подвергают опасности жизни и имущество людей, затрагивая целые сообщества. В этих условиях президент акцентировала внимание на солидарности между людьми и властями, подчеркнув, что Республика Молдова вносит свой вклад в эти общие усилия.

«Мы наблюдаем впечатляющую солидарность. Пожарные и спасатели из многих европейских государств совместно борются с огнем — во Франции, Испании, Греции, Португалии, Италии и в других пострадавших регионах. Молдова вносит свой вклад в эти общие усилия. Уже четвертый год подряд наши пожарные находятся в Греции в составе Европейского механизма гражданской защиты.

В воскресенье вечером они вместе с греческими коллегами потушили природный пожар возле Салоников до того, как пламя достигло жилых домов. Вот что означает Европейский союз: страны, которые помогают друг другу, и люди, которые рядом друг с другом. В хорошие, но особенно - в трудные времена», — заявила Майя Санду.