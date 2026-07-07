theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
7 Июля 2026, 14:25
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду назначила пять новых судей в ВСП, в том числе Анну Кучереску и Серджиу Стратана

Президент Майя Санду подписала указ о назначении пяти новых судей Высшей судебной палаты. В их числе — Анна Кучереску и Серджиу Стратан.

Санду назначила пять новых судей в ВСП, в том числе Анну Кучереску и Серджиу Стратана.
Санду назначила пять новых судей в ВСП, в том числе Анну Кучереску и Серджиу Стратана.

Судья Анна Кучереску известна рассмотрением ряда громких уголовных дел, в том числе дела, по которому была осуждена башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Судья также входила в состав суда под председательством Серджиу Стратана, нового судьи Высшей судебной палаты. Анна Кучереску вынесла приговор об осуждении Влада Плахотнюка по делу «Банковское мошенничество», передает ipn.md

Согласно указу, Елена Кройтор, Георге Стратулат и Александру Негру также были назначены судьями Высшей судебной палаты.

Александру Негру тоже рассматривал ряд громких дел. Он является судьёй-докладчиком по делу «Чёрный кулёк», будучи временно командированным в состав Верховного суда. Александру Негру входил и в состав суда, рассматривавшей дело, по которому была осуждена бывшая депутат Ирина Лозован; дело «Платная парковка», в котором фигурировал бывший мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ, а также дела, сопутствующие делу «Банковское мошенничество».

Новые судьи приступят к своей работе с момента вступления в силу указа, а именно со дня его публикации в Monitorul Oficial. 

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте