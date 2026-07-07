Санду назначила пять новых судей в ВСП, в том числе Анну Кучереску и Серджиу Стратана.

Президент Майя Санду подписала указ о назначении пяти новых судей Высшей судебной палаты. В их числе — Анна Кучереску и Серджиу Стратан.

Судья Анна Кучереску известна рассмотрением ряда громких уголовных дел, в том числе дела, по которому была осуждена башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Судья также входила в состав суда под председательством Серджиу Стратана, нового судьи Высшей судебной палаты. Анна Кучереску вынесла приговор об осуждении Влада Плахотнюка по делу «Банковское мошенничество», передает ipn.md

Согласно указу, Елена Кройтор, Георге Стратулат и Александру Негру также были назначены судьями Высшей судебной палаты.

Александру Негру тоже рассматривал ряд громких дел. Он является судьёй-докладчиком по делу «Чёрный кулёк», будучи временно командированным в состав Верховного суда. Александру Негру входил и в состав суда, рассматривавшей дело, по которому была осуждена бывшая депутат Ирина Лозован; дело «Платная парковка», в котором фигурировал бывший мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ, а также дела, сопутствующие делу «Банковское мошенничество».

Новые судьи приступят к своей работе с момента вступления в силу указа, а именно со дня его публикации в Monitorul Oficial.