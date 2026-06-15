Продвижение проверенных судей в Молдове выросло с 50% до 64% за три года.

В 2023 г. процент продвижения по службе среди проверенных комиссией судей составлял 50%, а в 2026 г. это значение выросло до 64%. Эти данные привело Национальное радио, со ссылкой на комиссию по внешней проверке судей, сообщает infotag.md

За три года действия в Молдове данной комиссии в отборе судей отмечается заметный прогресс.

Члены комиссии за три года оценили дела 203 кандидатов, завершив полностью 179 процедур. После проверок и переоценок ситуация выглядит следующим образом: 69 судей прошли проверку; 40 судей не прошли оценку; 70 судей ушли в отставку или отказались участвовать в конкурсах.

Сейчас члены комиссии работают над делами еще 20 кандидатов.

В результате завершенных проверок было выявлено многих судей, строго соответствующих критериям добросовестности, однако были случаи, которые у комиссии вызывали серьезные вопросы.

К наиболее серьезным проблемам при проверке судей комиссия относит имущество и активы, не подлежащие законному подтверждению дохода; незадекларированные конфликты интересов; нарушения профессиональной этики; принятие решений, нарушающих права человека, за которые Республика Молдова осуждена Европейским судом по правам человека.

Созданная вначале для проверки этической и финансовой добросовестности судей и кандидатов в Верховный суд, комиссия со временем стала настоящей опорой реформы судебной системы Республики Молдова. Ее миссия расширилась и на другие категории судей в системе.