Самая дорогая свадьба в мире стоила почти 7% годового ВВП Молдовы.

Самая дорогая свадьба в истории состоялась в Москве в 2016 году. С учетом инфляции ее стоимость в ценах 2026 года оценивается примерно в 1,4 млрд долларов.

Такие данные содержатся в анализе, подготовленном изданием Britannica. Общая стоимость торжества эквивалентна примерно 7% ВВП Республики Молдова, который в 2025 году составил около 21–22 млрд долларов, пишет bani.md

Речь идет о свадьбе Хадиджи Ужаховой и Саида Гуцериева — сына российского нефтяного магната Михаила Гуцериева. Значительная часть бюджета была потрачена на выступления Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиаса и Стинга.

На втором месте в рейтинге находится свадьба 2024 года Радхики Мерчант и Ананта Амбани — сына самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. По оценкам, расходы на торжество составили от 641 млн до 1,1 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров королевская свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, состоявшаяся в Лондоне в 1981 году. С учетом инфляции ее стоимость оценивается примерно в 176 млн долларов. Церемония остается одной из самых просматриваемых в истории — ее аудитория составила около 750 млн телезрителей.

Индия доминирует в рейтинге самых роскошных свадеб: сразу три церемонии входят в первую десятку. Среди них — свадьба Иши Амбани и Ананда Пирамала, состоявшаяся в 2018 году в Мумбаи. По оценкам, она обошлась примерно в 133 млн долларов. Свадебное платье невесты оценивалось примерно в 12 млн долларов, а для гостей выступили Бейонсе и Джон Ледженд.

В рейтинг также вошли свадьбы членов европейских королевских семей. Бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон оценивается почти в 49 млн долларов, а свадьба принца Гарри и Меган Маркл — примерно в 60 млн долларов. Значительную часть расходов составили меры безопасности.

В список также вошла свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес, состоявшаяся в 2025 году в Венеции. По оценкам, торжество стоило от 48 до 56 млн долларов.

Кроме того, в рейтинге упоминается свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси, которая состоялась в 2026 году в Нью-Йорке. По оценкам, стоимость мероприятия составила от 20 до 50 млн долларов, при этом для обеспечения приватности гостей были перекрыты несколько улиц Манхэттена.