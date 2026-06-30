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ziua.md logoziua
30 Июня 2026, 10:42
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В Италии молдаванку нашли утонувшей в озере Гарда

Женщина родом из Молдовы была обнаружена мёртвой в водах озера Гарда на севере Италии.

В Италии молдаванку нашли утонувшей в озере Гарда: обстоятельства смерти выясняются.
В Италии молдаванку нашли утонувшей в озере Гарда: обстоятельства смерти выясняются.

Ранее она сообщила близким, что собирается провести день на озере вместе с подругой. Однако расследование показало, что на самом деле она отправилась туда одна. Обстоятельства её смерти продолжают выясняться, сообщает ziua.md

Тело 30-летней женщины заметили туристы в воскресенье, 28 июня, около 12:30, недалеко от мыса Пунта-Сан-Виджилио в коммуне Гарда провинции Верона. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы.

На место прибыли пожарные, карабинеры, сотрудники местной полиции и медики. Женщину извлекли из воды, однако врачи смогли лишь констатировать смерть.

По данным итальянских СМИ, погибшая проживала вместе с матерью и длительное время имела проблемы со здоровьем, находясь под наблюдением специалистов. Перед трагедией она сообщила матери, что едет на озеро с подругой. Утром в воскресенье женщина перестала отвечать на телефонные звонки, мать безуспешно пыталась с ней связаться.

В ходе проверки следователи установили, что никакой подруги с ней не было — на озеро молдаванка отправилась одна.

Тело погибшей доставили в Институт судебной медицины больницы Borgo Roma в Вероне, где будут проведены необходимые экспертизы.

Первичный осмотр не выявил на теле женщины следов насилия. В связи с этим следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая внезапное ухудшение самочувствия во время пребывания в воде, несчастный случай с последующим утоплением, а также возможное самоубийство.

Источник
ziua.md logoziua
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