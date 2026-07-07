С начала 2026 года в Молдове выявили более 7 тысяч случаев нелегальной занятости

С начала 2026 года Государственная инспекция труда выявила в Молдове более 7 тысяч человек, работавших без официального трудового договора.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в сельском хозяйстве, строительстве, сфере HoReCa и торговле, передает moldova1.md

По данным инспекции, только в период с 22 по 26 июня были проверены 42 работодателя. В ходе проверок выявили 937 работников без официального оформления.

После предписаний инспекторов 825 человек легализовали трудовые отношения и получили доступ к предусмотренным законодательством трудовым и социальным гарантиям.

В Госинспекции труда отмечают, что, несмотря на положительные результаты проверок, проблема нелегальной занятости остаётся актуальной. В 2025 году инспекция выявила более 8 тыс. человек, работавших без индивидуального трудового договора, при этом около 91% из них впоследствии были официально трудоустроены.

В ведомстве подчёркивают, что неофициальная занятость нарушает права работников, создаёт недобросовестную конкуренцию между работодателями и приводит к потерям государственного бюджета из-за неуплаты налогов и социальных взносов.

Государственная инспекция труда заявила, что продолжит проверки и информационные кампании, призывая работодателей оформлять трудовые отношения в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, в мае 2025 года правительство Молдовы утвердило Страновую программу достойного труда на 2025–2027 годы, направленную на создание безопасных и достойно оплачиваемых рабочих мест, а также на повышение производительности экономики.