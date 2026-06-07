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rupor.md logorupor
7 Июня 2026, 18:00
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Служба 112 перешла на усиленный режим работы: за сутки поступило почти 6 тысяч звонков

Национальная единая служба экстренных вызовов 112 Молдовы переведена на усиленный режим работы из-за циклона, обрушившегося на страну.

Служба 112 перешла на усиленный режим работы: за сутки поступило почти 6 тысяч звонков.
Служба 112 перешла на усиленный режим работы: за сутки поступило почти 6 тысяч звонков.

С 6 по 7 июня на фоне гидрологического желтого кода и опасных метеорологических явлений спасатели и операторы столкнулись с критическим ростом числа обращений от граждан, передает rupor.md

Только за субботу, 6 июня, операторы приняли 5 768 звонков. Из них 3 811 вызовов потребовали немедленного вмешательства экстренных служб. В пиковые часы нагрузка на линию достигала 421 обращения в час.

Наибольшее количество экстренных заявлений поступило из следующих регионов:

  • Муниципий Кишинев
  • Яловенский район
  • Страшенский район
  • Дрокиевский район
  • Теленештский район
  • Ниспоренский район

Все звонки оперативно перенаправлялись профильным ведомствам. К ликвидации последствий непогоды и расчистке трасс привлечена Государственная администрация автомобильных дорог.

Граждане массово сообщают о серьезном ущербе, вызванном непрекращающимися обильными осадками. Среди главных проблем:

  • Затопление частных домовладений, дворов и подвалов.
  • Критические скопления воды на проезжей части и во дворах многоквартирных домов в Кишиневе.
  • Блокирование региональных дорог.
  • Размытие дорожного полотна, из-за чего десятки автомобилей оказались застрявшими или полностью изолированными.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 7 июня, атмосферная нестабильность в Молдове сохраняется. На всей территории страны продолжатся сильные ливни и грозы.

Действие гидрологического желтого кода продлено. Из-за экстремального объема осадков сохраняется высокий риск резкого подъема уровня воды в малых реках, а также интенсивного склонового стока, что может спровоцировать новые локальные подтопления.

Рекомендации властей

Экстренные службы призывают население проявлять максимальную осторожность:

  • Избегайте поездок в районы, наиболее пострадавшие от стихии.
  • Следите за обновлениями и официальными предупреждениями властей.
  • Водители, строго адаптируйте скорость к погодным условиям и ни в коем случае не пытайтесь пересекать затопленные участки дорог.

Служба 112 напоминает, что работает в круглосуточном режиме. Граждан убедительно просят занимать линию и звонить по номеру 112 только в случаях реальной угрозы жизни, здоровью или имуществу, чтобы не перегружать систему.

Источник
rupor.md logorupor
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