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noi.md logonoi
10 Июня 2026, 22:52
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Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии

Спасатели и парамедики из Молдовы принимают участие в XII Национальном конкурсе по деблокированию и оказанию квалифицированной первой помощи.

Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии.
Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии.

Мероприятие проходит в муниципии Рымнику-Вылча (Румыния) с 8 по 11 июня 2026 года и объединяет команды спасателей и пожарных из 15 инспекторатов по чрезвычайным ситуациям Румынии, представителей профильных учебных заведений, а также спасателей и парамедиков Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (IGSU) Республики Молдова. Участники демонстрируют уровень подготовки в рамках испытаний, максимально приближённых к реальным условиям, передает noi.md

В ходе соревнований команда IGSU выполняет миссии по деблокированию, эвакуации пострадавших из повреждённых транспортных средств и оказанию квалифицированной первой помощи. Сценарии конкурса предполагают управление сложными ситуациями, требующими быстрых реакций и эффективной координации между членами команд. 

В первый день испытаний, 9 июня, 13 команд-участников продемонстрировали профессиональные навыки в рамках 16 сценариев по категориям «Деблокирование из транспортных средств» и «Оказание квалифицированной первой помощи». Учения организованы для оценки уровня подготовки и совершенствования методов, применяемых при экстренных вмешательствах. 

По словам организаторов, соревнование создаёт платформу для обмена опытом между специалистами и способствует укреплению регионального сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями. Участие представителей Молдовы позволяет перенимать лучшие практики и развивать профессиональные компетенции, необходимые для оперативной деятельности.

Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии

Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии

Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии

Молдавские спасатели участвуют в международных соревнованиях в Румынии

Источник
noi.md logonoi
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