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noi.md logonoi
24 Июня 2026, 15:30
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С 24 июня застрахованным лицам доступны новые компенсируемые лекарства

24 июня 2026 года вступают в силу новые меры, расширяющие доступ населения к лекарствам и медицинским изделиям, компенсируемым из обязательных фондов медицинского страхования.

С 24 июня застрахованным лицам доступны новые компенсируемые лекарства.
С 24 июня застрахованным лицам доступны новые компенсируемые лекарства.

Так, пациенты с эндометриозом смогут частично компенсировать препарат под международным непатентованным названием Dienogestum, передает noi.md 

Кроме того, в список компенсируемых лекарств был включен комбинированный препарат из двух активных веществ – розувастатина и эзетимиба, предназначенный для лечения первичной или семейной гиперхолестеролемии.

Расширены также терапевтические показания к применению метилпреднизолона, используемого в иммуносупрессивной терапии пациентов после трансплантации органов. 

Еще одна важная мера направлена на детей и молодых людей до 25 лет с диагнозом диабет 1-го типа, которые получат возможность использовать датчики непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, полностью компенсируемые из фондов медицинского страхования. 

Расширяя список компенсируемых лекарственных средств и медицинских изделий, государство продолжает инвестировать в доступ населения к современным и эффективным методам лечения, укрепляя финансовую защиту пациентов и способствуя повышению качества услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием.

Источник
noi.md logonoi
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