SpaceX испытает капсулы Starfall для создания лекарств в космосе.

Капсулы называются Starfall. Это специальные аппараты для проведения исследований в среде микрогравитации и доставки грузов с орбиты. В официальных отчетах FAA характеризует эту разработку как «транспортное средство […], пригодное для массового производства», передает nv.ua

Starfall получат форму диска. Их ширина — 3,1 метра, а высота равна 0,75 метра. Конструкция состоит из массивной алюминиевой верхней пластины и теплозащитного экрана, созданного из углеродного волокна. Этот щит будет защищать капсулу во время прохождения плотных слоев атмосферы, а непосредственно перед падением в воду он будет отбрасываться от основного корпуса.

Каждая капсула сможет нести до 1 000 килограммов полезной нагрузки, которая будет размещаться во внутреннем отсеке объемом 2,5 на 1,5 на 0,5 метра.

SpaceX получила разрешение на проведение двух тестовых спусков Starfall у побережья Калифорнии. После приводнения их должны оперативно изъять из вод Тихого океана.

В дальнейшем выводить Starfall в космос компания собирается с помощью своих ракет-носителей Falcon 9 или же корабля Starship. Возвращение на Землю будет обеспечивать сложная парашютная система. Аппарат будет выпускать один главный купол, а также дополнительные вытяжной и тормозной парашюты.

Впрочем, данных о начале испытательных полетов или следующих полноценных миссий пока нет.

Информация о Starfall впервые появилась в прошлом году в материале Bloomberg. Издание писало о намерениях использовать капсулы для создания в космосе различных коммерческих продуктов, в том числе фармацевтических компонентов.

Как добавляет Bloomberg, полностью операционным проект должен стать к концу 2020-х.