В Анталье запретили курить на популярных у туристов пляжах: штраф - 40 евро.

Туристам следует учитывать, что в отдельных прибрежных зонах курение теперь запрещено, а за нарушение новых правил предусмотрены штрафы, сообщает libertatea.ro

Речь идет о пляжах в Анталье (Турция), где с 5 июня 2026 года вступил в силу запрет на курение. Новые правила распространяются на пляжи Лара, Белек, Чамьюва и Beach Park, ежегодно принимающие миллионы туристов.

Мера стала частью экологического проекта «Голубая средиземноморская инициатива», направленного на сохранение морской среды и прибрежных экосистем.

Координатор проекта Эбру Шахин объяснила, что поводом для введения ограничений стали находки на морском дне.

«На кадрах, снятых под водой, объекты, которые сначала приняли за морские организмы или губки, оказались окурками. Они скапливаются среди песка и камней, течениями уносятся в море и наносят серьезный ущерб экосистеме. Защита морей начинается с небольших изменений в поведении людей», — отметила она.

Согласно новым правилам, на указанных пляжах запрещено не только курить, но и выбрасывать окурки. Нарушителям грозит штраф до 1 764 турецких лир (около 40 евро).

В Турции курение уже запрещено в закрытых общественных местах, на рабочих местах и в общественном транспорте. Власти также рассматривают возможность дальнейшего ужесточения ограничений.

В частности, запрет может распространиться на спортивные объекты, медицинские и образовательные учреждения, детские площадки и культовые сооружения. В таком случае размер штрафов может увеличиться до 5 000 турецких лир (примерно 113 евро).

Турция следует общеевропейской тенденции ужесточения антитабачных мер. Так, в Испании за нарушение запретов на курение предусмотрены штрафы от 30 до 2 000 евро, а во Франции действует полный запрет на курение на пляжах и в ряде других общественных мест.

Несмотря на новые ограничения, Турция остается одним из самых востребованных направлений летнего отдыха среди наших сограждан, привлекая туристов системой all inclusive и широкими возможностями для отдыха и развлечений.