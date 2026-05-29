В Молдове запретят курить на балконах и остановках с 24 июня.

Закон чётко определяет места, где будет запрещено употребление табачных и никотиновых изделий, включая электронные сигареты и системы нагревания табака. Также вводятся более точные формулировки применения запретов и усиливается ответственность администраторов общественных пространств и работодателей, сообщает Radio Moldova.

С 24 июня курение будет запрещено:

— на спортивных площадках;

— в зоопарках;

— в аквапарках;

— на территориях бассейнов;

— на пляжах;

— в подземных пешеходных переходах;

— на остановках общественного транспорта и в зонах посадки и высадки пассажиров;

— в подъездах жилых домов;

— в коридорах;

— в кабинах лифтов;

— в других общих помещениях жилых домов и хозяйственных построек;

— на балконах квартир и общежитий.

Новые изменения также вводят строгие ограничения возле зданий. Курение и использование электронных устройств будет запрещено в радиусе 10 метров от входов в общественные здания, возле открытых окон и вентиляционных систем.

Чтобы избежать неоднозначностей, в законе отдельно указано, что расстояние измеряется по прямой линии, независимо от наличия заборов или других физических препятствий.

Одним из важных пунктов закона стала защита несовершеннолетних. Документ полностью запрещает продажу никотиновых пакетиков для орального употребления, включая продукты с синтетическим никотином.

Кроме того, электронные устройства доставки никотина будут обязаны соответствовать более строгим стандартам безопасности и маркировки. Усилены и ограничения на рекламу и продвижение таких товаров, особенно в медиа, ориентированных на молодёжь.

Новый закон предусматривает более жёсткие штрафы как за курение в запрещённых местах, так и за продажу табачной продукции несовершеннолетним. Владельцы и администраторы общественных пространств будут напрямую отвечать за соблюдение антитабачных правил и поддержание среды без курения.

С 24 июня будут действовать следующие штрафы:

За отсутствие знака о запрете курения:

— для должностных лиц — от 7500 до 9000 леев;

— для юридических лиц — от 10 500 до 12 000 леев, включая возможную приостановку деятельности.

За допущение курения в запрещённых местах и общественном транспорте:

— для должностных лиц — от 10 500 до 12 000 леев;

— для юридических лиц — от 13 500 до 15 000 леев с возможной приостановкой деятельности;

— для физических лиц в случае курения в общественном транспорте — от 3900 до 4500 леев.

Для людей, которые курят в запрещённых местах:

— штраф от 1750 до 2250 леев;

— либо неоплачиваемые общественные работы от 40 до 60 часов.

По данным Министерства здравоохранения, согласно недавнему исследованию, электронные сигареты за последние 30 дней употребляли 21,5% мальчиков и 21,2% девочек в возрасте 15–16 лет.

Во всём мире более 40 миллионов подростков в возрасте от 13 до 15 лет употребляют хотя бы один табачный или никотиновый продукт.