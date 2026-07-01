С 2027 года в Молдове вырастут экологические платежи.

Кроме действующих экологических платежей, которые сегодня вносятся в бюджет, в законодательство введут новые, увеличивающие налоговую нагрузку на предприятия, в ходе работы которых нарушаются нормы экологии.

Нововведения включены в законопроект, который вскоре будет представлен в правительстве. Документ разработало Министерство окружающей среды. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2027 года, пишет logos-pres.md

Вводятся новые экологические платежи

В законе будут регулироваться как уже действующие платежи (за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда; за выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками; за использование природных ресурсов; за сброс загрязняющих веществ со сточными водами и размещение отходов), так и новые платежи, которые планируется ввести.

В частности, углеродный сбор; сбор на одноразовые пластиковые изделия; за недостижение установленных показателей по сбору и переработке отходов упаковки, батарей и аккумуляторов, шин, отработанных масел, электрического и электронного оборудования и др.).

В нем будут регулироваться субъекты и объекты налогообложения; размеры платежей по каждому источнику, в т.ч., механизм, исключающий многократное применение сборов.

Размер платежей будет увеличен

Отдельно прописаны ставки платежей, размер которых будет увеличен за счет включения в перечень новых источников загрязнения. Платежи будут систематизированы по отдельным разделам. Так, углеродный сбор в 2027 году составит 80 леев за тонну CO₂, а к 2030 году будет постепенно увеличен до 400 леев за тонну.

Расписана и система платежей за использование природных ресурсов: ставки, порядок расчета, декларирования и уплаты, а также предусмотренные льготы. А также порядок представления отчетов и разработки необходимых форм.

Согласно проекту, администрирование платежей будет осуществлять Государственная налоговая служба, а формы отчетности утверждать Министерство окружающей среды.

Проект определяет и порядок распределения платежей между госбюджетом и бюджетами примэрий. Платежи за использование природных ресурсов предлагается распределять в пропорции 50/50, а за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу или за их сброс со сточными водами — в пропорции 70/30.

Документ предусматривает и ежегодную индексацию ставок. Если среднегодовой уровень инфляции за предыдущий год составляет менее 5 %, ставка возрастет на величину среднегодовой инфляции. Если же индекс потребительских цен превышает 5 %, размер платежа увеличивается только на 5 %.