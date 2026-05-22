Служба 112 предупреждает: растет число попыток телефонного мошенничества.

По данным ведомства, ежедневно регистрируется до 250 звонков от граждан, с которыми связывались неизвестные лица, пытавшиеся обманным путем или с помощью запугивания завладеть деньгами, банковскими данными или личной информацией, передает noi.md

Мошенники представляются сотрудниками банков, полиции, «киберполиции», Государственной налоговой службы, операторов связи или других государственных и частных структур. Используя методы манипуляции и психологического давления, они вынуждают жертв раскрывать конфиденциальные данные или совершать денежные переводы.

Среди используемых злоумышленниками сценариев — вымышленные кредиты или несуществующие задолженности, ложные заявления о попытках оформить займы на имя жертвы, ссылки на некие «дела о финансировании терроризма», запросы кодов из СМС под предлогом доставки посылки, фейковые уведомления об истечении срока действия договоров на оказание услуг связи, а также требования предоставить персональные данные для «замены электросчетчиков».

В некоторых случаях пострадавших убеждают оформить новые кредиты для погашения якобы имеющихся вымышленных долгов. Согласно поступающим заявлениям, мошенники часто общаются на русском языке и ведут себя агрессивно, прибегая к угрозам или манипуляциям. Служба 112 напоминает, что государственные учреждения, банковские организации и официальные операторы никогда не запрашивают по телефону конфиденциальные данные, пароли, СМС-коды или денежные переводы.

При поступлении подозрительного звонка гражданам настоятельно рекомендуется немедленно прервать разговор, не предоставлять личные или банковские данные, не переходить по ссылкам из СМС или мессенджеров, проверять информацию напрямую в соответствующем учреждении и сообщать о произошедшем в полицию.

Власти также рекомендуют предупредить о существующей опасности близких, особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся мишенью для подобных мошеннических схем.