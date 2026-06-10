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noi.md logonoi
10 Июня 2026, 09:42
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Служба 112 приняла более 7000 звонков за сутки

Национальная единая служба экстренной помощи 112 столкнулась с огромной перегрузкой.

Служба 112 приняла более 7000 звонков за сутки.
Служба 112 приняла более 7000 звонков за сутки.

Согласно централизованным оперативным данным, за последние 24 часа операторы учреждения получили рекордное количество звонков — более 7000, что создает чрезвычайную нагрузку на логистику и дежурный персонал, передает noi.md 

В условиях кризиса власти обращаются к населению с решительным призывом к рациональному и ответственному использованию номера экстренной помощи, поскольку от каждой секунды зависит безопасность и жизни многих людей. 

В связи с непрерывным потоком звонков сотрудники службы 112 работают на полную мощность, прилагая постоянные усилия для оперативного управления большим объемом информации. Представители службы подчеркивают, что поддержка и осведомленность граждан в такие моменты абсолютно необходимы для того, чтобы бригады скорой помощи, полиции или пожарной охраны могли оперативно реагировать в ситуациях, когда жизни, здоровью или безопасности людей угрожает непосредственная опасность. 

Во избежание блокировки телефонных линий служба 112 напоминает о строгих правилах использования этого номера: 

  • Исключительное назначение: Звонок по номеру 112 следует совершать только в критических ситуациях, угрожающих жизни, физической неприкосновенности, материальному имуществу или общественному порядку. 
  • Последствия необоснованных звонков: Необоснованные звонки, розыгрыши или запросы общей информации (не относящиеся к медицинским или чрезвычайным ситуациям в сфере безопасности) напрямую препятствуют работе операторов и могут привести к фатальным задержкам в случае реагирования на серьезные аварии или пожары. 

Власти благодарят граждан, проявляющих гражданскую активность и сотрудничество, и предлагают ряд основных рекомендаций на случай необходимости звонка по номеру 112. 

Будьте ответственны: 

  1. Звоните только в случае реальной опасности. 
  2. Предоставляйте четкие и достоверные данные: спокойно сообщайте оператору точное место происшествия, тип чрезвычайной ситуации и количество пострадавших. 
  3. Избегайте повторных звонков: не звоните снова, чтобы узнать, когда прибудут бригады, если ситуация на месте происшествия значительно не ухудшилась, чтобы не блокировать линию для других пострадавших.
Источник
noi.md logonoi
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