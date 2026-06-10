Служба 112 приняла более 7000 звонков за сутки
Национальная единая служба экстренной помощи 112 столкнулась с огромной перегрузкой.
Согласно централизованным оперативным данным, за последние 24 часа операторы учреждения получили рекордное количество звонков — более 7000, что создает чрезвычайную нагрузку на логистику и дежурный персонал, передает noi.md
В условиях кризиса власти обращаются к населению с решительным призывом к рациональному и ответственному использованию номера экстренной помощи, поскольку от каждой секунды зависит безопасность и жизни многих людей.
В связи с непрерывным потоком звонков сотрудники службы 112 работают на полную мощность, прилагая постоянные усилия для оперативного управления большим объемом информации. Представители службы подчеркивают, что поддержка и осведомленность граждан в такие моменты абсолютно необходимы для того, чтобы бригады скорой помощи, полиции или пожарной охраны могли оперативно реагировать в ситуациях, когда жизни, здоровью или безопасности людей угрожает непосредственная опасность.
Во избежание блокировки телефонных линий служба 112 напоминает о строгих правилах использования этого номера:
- Исключительное назначение: Звонок по номеру 112 следует совершать только в критических ситуациях, угрожающих жизни, физической неприкосновенности, материальному имуществу или общественному порядку.
- Последствия необоснованных звонков: Необоснованные звонки, розыгрыши или запросы общей информации (не относящиеся к медицинским или чрезвычайным ситуациям в сфере безопасности) напрямую препятствуют работе операторов и могут привести к фатальным задержкам в случае реагирования на серьезные аварии или пожары.
Власти благодарят граждан, проявляющих гражданскую активность и сотрудничество, и предлагают ряд основных рекомендаций на случай необходимости звонка по номеру 112.
Будьте ответственны:
- Звоните только в случае реальной опасности.
- Предоставляйте четкие и достоверные данные: спокойно сообщайте оператору точное место происшествия, тип чрезвычайной ситуации и количество пострадавших.
- Избегайте повторных звонков: не звоните снова, чтобы узнать, когда прибудут бригады, если ситуация на месте происшествия значительно не ухудшилась, чтобы не блокировать линию для других пострадавших.