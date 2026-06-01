С 1 июля в Молдове вырастет пенсионный возраст для женщин.

С 1 июля в Республике Молдова пенсионный возраст для женщин увеличивается еще на шесть месяцев и составит 62 года. Изменения вступают в силу согласно действующему законодательству.

Увеличение возрастного ценза — часть графика постепенного повышения возраста выхода на пенсию, который применяется в последние годы, пишет rupor.md

В 2025 году женщины выходили на пенсию в 61 год и 6 месяцев. С июля 2026 года этот порог составляет 62 года, в 2027 году он вырастет до 62 лет и 6 месяцев. К 2028 году пенсионный возраст для женщин достигнет окончательной отметки — 63 года.

Полный период, за который выплачивались взносы, одинаков как для женщин, так и для мужчин и составляет 34 года. Минимальный стаж для получения права на пенсию равен 15 годам. Если пенсионер не проработал официально даже эти 15 лет, полноценную пенсию ему не назначат. Вместо нее государство выплачивает социальное пособие, размер которого равен половине минимальной пенсии.

По данным Национального бюро статистики, женщины составляют большинство пожилых людей в стране. Это около 63% от общего числа пенсионеров Молдовы. При этом размер их пенсий в среднем на 25–30% ниже, чем у мужчин. Этому есть и объективные причины: женщины чаще прерывают стаж ради ухода за детьми, чаще работают на полставки или на менее оплачиваемых должностях на протяжении своей карьеры.