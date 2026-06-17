Рынок молока может ждать масштабная проверка.

Центр по защите прав потребителей обратил внимание на необходимость ужесточения контроля на рынке молочной продукции в связи с информацией о зависимости отрасли от импортного сырья и возможными нарушениями в маркировке товаров.

В ведомстве подчеркнули, что молоко и молочные продукты должны быть безопасными, проверенными и правильно маркированными, чтобы покупатели могли точно знать их происхождение и состав. В связи с этим предлагается усилить государственный контроль, включая проверку происхождения сырья и достоверности информации, указанной на упаковке, сообщает rupor.md

Реакция последовала после публичных заявлений экономического эксперта Вячеслав Ионицэ, который утверждает, что значительная часть сырья, используемого молочной промышленностью Молдовы, импортируется, в частности из Украины, а внутреннего производства недостаточно для покрытия потребностей рынка.

По словам Ионицэ, на предприятия завозятся обезжиренное сухое молоко и молочные жиры, которые затем используются для производства продукции, продаваемой как молочная продукция молдавского происхождения.

В Национальном центре по защите прав потребителей считают, что покупатели должны получать полную и достоверную информацию о том, приобретают ли они местное молоко, восстановленное молоко или продукцию, изготовленную из импортных ингредиентов.

Особое внимание уделяется тому факту, что молочная продукция ежедневно потребляется населением, включая детей. Поэтому компетентные органы призывают серьёзно отнестись к вопросу продовольственной безопасности и защиты прав потребителей.