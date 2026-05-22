ANSA усилило проверки и выявило несколько партий опасных продуктов

Это произошло после того, как инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выявили превышение допустимых норм пестицидов и другие несоответствия, которые могут представлять опасность для здоровья потребителей, сообщает Radio Moldova.

Две партии укропа и петрушки общим объёмом 26 тонн были уничтожены после того, как тесты подтвердили наличие веществ хлорпирифос и пенконазол выше допустимых норм. Также 132 килограмма гречки были изъяты и уничтожены из-за превышения допустимого уровня глифосата.

Несоответствия были выявлены и в трёх партиях пищевых продуктов на основе растительных жиров импортного происхождения. В этих продуктах были обнаружены транс-изомеры ненасыщенных жирных кислот, не встречающиеся в естественном виде, что противоречит действующему санитарному законодательству.