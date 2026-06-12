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ziua.md logoziua
12 Июня 2026, 17:00
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Ионицэ: В большинстве случаев в молдавском молоке местной остаётся только вода

По словам экономиста Вячеслава Ионицэ, большую часть сырого молока, сухого молока, молочных жиров и других производных Молдова импортирует из Украины.

Ионицэ: В большинстве случаев в молдавском молоке местной остаётся только вода.
Ионицэ: В большинстве случаев в молдавском молоке местной остаётся только вода.

«Любой нормальный человек в Молдове видит, что Украина, находящаяся в состоянии войны, увеличила производство молока, чтобы продавать его нашим детям, потому что у нас самих молока уже нет. А на наших молочных заводах, если говорить прямо, во многих случаях единственное молдавское в молоке — это вода.

Мы привозим сухое молоко, но оно обезжиренное. Отдельно завозим жиры, добавляем молдавскую воду и продаём это как молдавское молоко. То есть единственное, что остаётся молдавским в таком молоке, — это вода», — заявил Ионицэ, сообщает ziua.md

Напомним, что Молдова импортирует две трети объёма сырого молока, необходимого перерабатывающим предприятиям, а внутреннее производство даже близко не покрывает потребности местного рынка.

Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства, в 2025 году более 66% импортируемого в страну сырого молока поступило из Украины, тогда как собственное производство обеспечило лишь 12% общего спроса.

В январе–ноябре 2025 года Украина была основным поставщиком сырого молока для молочной промышленности Молдовы, обеспечив 66,1% всего объёма импорта. Кроме того, именно из Украины поступило 80,2% сливок с высоким содержанием жира, ввезённых на внутренний рынок страны.


Источник
ziua.md logoziua
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