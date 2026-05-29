Шикующего в Дубае замглавы управления Таможенной службы проверят на неподкупность.

Согласно протоколу, выданному ANI, в ведомство поступило обращение, автор которого утверждал, что члены семьи Виктора Маноли, предположительно, владеют роскошными квартирами в Дубае и демонстрируют в социальных сетях образ жизни, не соответствующий сведениям, указанным в их декларациях об имуществе и личных интересах, пишет tvrmoldova.md

В обращении, в частности, говорится: «Все члены семьи Маноли без всякого стеснения выставляют напоказ свою роскошную жизнь в социальных сетях, и направление у них одно — Дубай!». Авторы обращения потребовали от государственных органов проверить законность происхождения денежных средств, которые могли быть использованы для возможных инвестиций в недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах.

Кроме того, лица, подавшие обращение, самостоятельно проанализировали имущественные декларации Виктора Маноли. Они установили, что чиновник задекларировал, в частности, приобретение в 2021 году двух объектов недвижимости. Площадь каждого из них составляет около 19 квадратных метров, а стоимость — почти 199 тысяч леев за каждый. Также в декларации указана покупка автомобиля Kia Sportage 2021 года выпуска стоимостью 17 700 евро.

Помимо этого, в декларациях фигурируют пожертвования на общую сумму почти 45 тысяч евро, продажа квартиры за 110 тысяч евро в 2022 году, а также приобретение виллы площадью 115 квадратных метров за 30 тысяч евро в 2023 году и получение в дар земельного участка стоимостью более 189 тысяч леев.

«В декларации об имуществе — тишина, а в реальности — роскошь», — отмечается также в тексте обращения.

В рамках проведения предварительной проверки Национальный орган по неподкупности получил необходимые данные из Государственного регистра населения, Реестра недвижимости, информационных систем Государственной налоговой службы, а также с платформы «E-Integritate».

Согласно официальной информации, Виктор Маноли и члены его семьи действительно владеют несколькими объектами недвижимости. В их собственности находятся два объекта, приобретённые в 2021 году, а также земельный участок, полученный в дар в 2023 году. Кроме того, чиновник значится владельцем автомобиля Kia Sportage.

ANI уточняет, что 5 мая 2026 года Виктору Маноли был направлен официальный запрос с требованием предоставить дополнительные пояснения и подтверждающие документы. Ответ от чиновника был получен 20 мая. К нему прилагались некоторые документы, однако, по утверждению инспектора по неподкупности, представленные бумаги не содержали достаточных доказательств, чтобы опровергнуть утверждения, изложенные в обращении.

В связи с этим инспектор пришёл к выводу о наличии «признаков нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов». На основании этого заключения Национальный орган по неподкупности принял решение о начале полномасштабной проверки имущества и личных интересов в отношении Виктора Маноли.

Следует отметить, что, по данным Ziarul de Gardă, в 2016 году Виктор Маноли, который на тот момент уже работал в Таможенной службе, был задержан вместе с другим лицом по подозрению в пассивной коррупции. Издание также сообщает, что Маноли являлся сторонником Демократической партии. Ранее он работал на таможенном посту в Скулянах, а затем — в органах кадастра Кишинёва. Перед тем как вернуться на таможню, он руководил отделением "Железной дороги Молдовы" в городе Басарабяска. В социальных сетях можно найти фотографии, на которых Маноли запечатлён вместе с лидерами Демократической партии, в том числе с Андрианом Канду, бывшим председателем парламента Республики Молдова и кумом Владимира Плахотнюка.