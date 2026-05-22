Новый погранпереход в Унгенах может заработать в следующем году.

Издание Libertatea опубликовало серию визуализаций будущего пограничного пункта пропуска. По данным Регионального управления дорог и мостов Яссы, спустя год после начала работ степень готовности моста составляет 50%, пишет apix.ro

Будущий пограничный переход в Унгенах спроектирован в масштабах автомагистрали. Он будет оснащён развитой инфраструктурой для грузового транспорта и системой быстрого пограничного контроля. Визуализации, подготовленные проектировщиками, демонстрируют современный комплекс с несколькими полосами для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Они организованы под крупногабаритными навесами и напоминают западные пограничные переходы.

До завершения строительства капитальных сооружений пункт пропуска будет оборудован временными строениями — предположительно, контейнерного типа.

В состав комплекса войдут отдельные зоны для таможенного контроля, административные здания с минималистичной архитектурой, логистические склады и специализированные площадки для досмотра грузового транспорта. Движение транспорта будет организовано по отдельным потокам. Предусмотрена обширная инфраструктура для большегрузных автомобилей: быстрый контроль и логистические платформы для грузовиков.

Строительство моста в Унгенах началось в конце апреля 2025 года. Завершить работы планируется в октябре 2026 года — через 18 месяцев после старта. Проектирование объекта велось в период с октября 2024 года по апрель 2025 года. Финансирование строительства моста осуществляется через европейскую программу — Механизм «Соединяя Европу». Общая стоимость работ превышает 150 миллионов румынских леев.

На первом этапе доступ к пограничному переходу с румынской стороны будет осуществляться по временной дороге. Речь идёт об участке дороги 249А. Протяжённость участка — 18 километров, он начинается недалеко от Ясс. Однако в настоящее время эта дорога находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в модернизации. С молдавской стороны доступ к переходу будет обеспечен по временной дороге длиной около 500 метров — до пересечения с трассой R1 (нынешней объездной дорогой Унген).

После завершения тендера на последний участок автомагистрали А8 между Яссами и границей будет в приоритетном порядке построен отрезок длиной 2,77 километра между населённым пунктом Голэешть и мостом через Прут. В Республике Молдова, в свою очередь, планируется построить первые пять километров автомагистрали от моста в направлении Кишинёва.