Румыния инвестирует 100 млн евро в электрификацию линии Яссы — Унгены.

Правительство Румынии утвердило технико-экономические показатели для электрификации железнодорожной линии между Яссами и границей с Молдовой. Стоимость проекта оценивается почти в 495 млн румынских леев (около 100 млн евро).

Инвестиции предусматривают модернизацию участка протяжённостью 23,4 километра — от железнодорожной станции Яссы до пограничного перехода Унгены-Прут. Работы являются частью масштабной реабилитации линии Роман — Яссы — граница, которая входит в европейскую транспортную сеть TEN-T, пишет bani.md

Согласно утверждённой документации, 50% финансирования будет предоставлено из европейских средств в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), оставшуюся половину покроет государственный бюджет Румынии.

На сегодняшний день электрифицирован лишь участок Яссы — Сокола (6,3 километра). Остальная часть маршрута до Унген работает на неэлектрифицированной инфраструктуре. Линия проходит через муниципалитет Яссы, населённые пункты Холбока и Унгены и включает четыре железнодорожные станции — Яссы, Николина, Сокола и Кристешть-Жижия, а также две остановочные платформы — в Холбоке и Унгены-Прут.

Как следует из обосновывающих материалов, инфраструктура на значительной части маршрута находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Зафиксирован износ рельсов и шпал, неисправности стрелочных переводов, неустойчивость земляного полотна, разрушенные переезды и оборудование, требующее капитального ремонта.

Проект предполагает модернизацию существующей инфраструктуры без кардинального изменения трассы и без масштабных изъятий земель. В перечень работ входят укрепление земляного полотна, реконструкция мостов и водопропускных труб, восстановление железнодорожных переездов, обновление пассажирских платформ и полная электрификация участка Сокола — Унгены.

Румынские власти отмечают, что реализация проекта позволит повысить скорость движения поездов, ликвидировать аварийно опасные участки и улучшить качество перевозок как для пассажиров, так и для грузовых операторов.

Данный проект имеет стратегическое значение для укрепления транспортных связей между Румынией и Республикой Молдова. Линия Яссы — Унгены является ключевым железнодорожным коридором, соединяющим румынскую магистраль 500 с молдавской границей. Она также интегрирована в новый европейский транспортный коридор Балтийское море — Чёрное море — Эгейское море.