theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
22 Июня 2026, 09:52
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния инвестирует 100 млн евро в электрификацию линии Яссы — Унгены

Правительство Румынии утвердило технико-экономические показатели для электрификации железнодорожной линии между Яссами и границей с Молдовой. Стоимость проекта оценивается почти в 495 млн румынских леев (около 100 млн евро).

Румыния инвестирует 100 млн евро в электрификацию линии Яссы — Унгены.
Румыния инвестирует 100 млн евро в электрификацию линии Яссы — Унгены.

Инвестиции предусматривают модернизацию участка протяжённостью 23,4 километра — от железнодорожной станции Яссы до пограничного перехода Унгены-Прут. Работы являются частью масштабной реабилитации линии Роман — Яссы — граница, которая входит в европейскую транспортную сеть TEN-T, пишет bani.md

Согласно утверждённой документации, 50% финансирования будет предоставлено из европейских средств в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), оставшуюся половину покроет государственный бюджет Румынии.

На сегодняшний день электрифицирован лишь участок Яссы — Сокола (6,3 километра). Остальная часть маршрута до Унген работает на неэлектрифицированной инфраструктуре. Линия проходит через муниципалитет Яссы, населённые пункты Холбока и Унгены и включает четыре железнодорожные станции — Яссы, Николина, Сокола и Кристешть-Жижия, а также две остановочные платформы — в Холбоке и Унгены-Прут.

Как следует из обосновывающих материалов, инфраструктура на значительной части маршрута находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Зафиксирован износ рельсов и шпал, неисправности стрелочных переводов, неустойчивость земляного полотна, разрушенные переезды и оборудование, требующее капитального ремонта.

Проект предполагает модернизацию существующей инфраструктуры без кардинального изменения трассы и без масштабных изъятий земель. В перечень работ входят укрепление земляного полотна, реконструкция мостов и водопропускных труб, восстановление железнодорожных переездов, обновление пассажирских платформ и полная электрификация участка Сокола — Унгены.

Румынские власти отмечают, что реализация проекта позволит повысить скорость движения поездов, ликвидировать аварийно опасные участки и улучшить качество перевозок как для пассажиров, так и для грузовых операторов.

Данный проект имеет стратегическое значение для укрепления транспортных связей между Румынией и Республикой Молдова. Линия Яссы — Унгены является ключевым железнодорожным коридором, соединяющим румынскую магистраль 500 с молдавской границей. Она также интегрирована в новый европейский транспортный коридор Балтийское море — Чёрное море — Эгейское море.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте