Минфин Молдовы начал пересмотр бюджетных расходов.

Представление методологических основ обзора бюджетных расходов состоялось в конце июня на организованном ведомством мероприятии с участием международных экспертов ПРООН и Всемирного банка, которые помогают ему в этом.

Цель пересмотра – консолидация бюджетного процесса из-за замедления экономического роста, снижения плановых доходов и растущего дефицита государственного бюджета, который за первые пять месяцев 2026 года достиг $7,7 млрд, сообщает logos-press.md

Госсекретарь Министерства финансов Майя Савва подчеркнула: «Обзор расходов является важнейшим инструментом модернизации бюджетного процесса. … Благодаря этому процессу мы укрепляем фискальную дисциплину и повышаем способность институтов расставлять приоритеты в расходах. …В то же время поддержка партнеров по развитию и международных экспертов позволяет нам привести национальную методологию в соответствие с передовой внешней практикой и разработать устойчивый механизм, интегрированный в национальную бюджетную систему».

Механизм пересмотра позволит своевременно выявлять «возможности перераспределения бюджетных ресурсов в области, имеющие большее значение и стратегический приоритет», полагают в минфине. Ведомство изучит возможности экономии отдельно по каждому министерству.

Оценка экономии произойдет после анализа уже начатых ведомствами внутренних мер по оптимизации расходов. Напомним, что новые правила контроля, по которым введен обязательный механизм оценки крупных публичных проектов стоимостью свыше $200 млн леев (или $10 млн евро) для ключевых фондов, уже действует. Минфин также предлагает ограничить корректировки госбюджета одним разом в год для более строгого контроля трат.