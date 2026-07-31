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bani.md logobani
31 Июля 2026, 16:20
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Рост цен на топливо привел к подорожанию межрайонного транспорта

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) вновь повысило временный предельный тариф на регулярные пассажирские перевозки между районами.

Рост цен на топливо привел к подорожанию межрайонного транспорта.
Рост цен на топливо привел к подорожанию межрайонного транспорта.

С 31 июля перевозчики могут применять тариф до 1,09 лея за километр на одного пассажира, что примерно на 3,8% выше предыдущего предельного тарифа в 1,05 лея за км/пассажира, сообщает bani.md

Новое повышение связано с подорожанием дизельного топлива. При расчете тарифа ANTA учитывало среднюю стоимость дизеля за последние семь дней — с 24 по 30 июля, которая составила 30,96 лея за литр.

Согласно действующей методике, временные тарифы могут пересматриваться каждые семь дней в случае существенных колебаний цен на топливо. Основанием для корректировки является отклонение более чем на 20% от цены топлива, использованной при расчете действующего тарифа, если такое отклонение сохраняется на протяжении 14 дней подряд.

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Источник
bani.md logobani
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