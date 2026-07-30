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bani.md logobani
30 Июля 2026, 15:16
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НАРЭ 4 августа рассмотрит запрос о повышении тарифов на воду в Кишиневе

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 4 августа рассмотрит проект об утверждении новых тарифов на услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод, предоставляемые компанией Apă-Canal Chișinău.

НАРЭ 4 августа рассмотрит запрос о повышении тарифов на воду в Кишиневе.
НАРЭ 4 августа рассмотрит запрос о повышении тарифов на воду в Кишиневе.

Если проект будет утвержден, жители Кишинева могут начать платить больше за воду и канализацию. Оператор попросил повысить тарифы в связи с ростом эксплуатационных расходов. Потери воды в сетях по-прежнему составляют почти 26%, сообщает bani.md

Так, Apă-Canal Chișinău предложил установить тариф на питьевую воду в размере 15,55 лея за кубометр. Однако НАРЭ предлагает тариф 13,99 лея за кубометр, что примерно на 1 лей выше действующего тарифа.

Может подорожать и услуга канализации. Оператор запросил тариф 7,68 лея за кубометр, тогда как проект НАРЭ предусматривает 7,40 лея за кубометр против нынешних 5,63 лея.

Согласно документам, представленным регулятору, Apă-Canal Chișinău оценивает общие расходы на 2026 год в 965 млн леев, тогда как расчеты НАРЭ составляют около 923 млн леев. Наибольший рост затрат ожидается по статьям расходов на персонал, электроэнергию, амортизацию основных средств и лицензионные платежи.

Компания прогнозирует, что в следующем году поставит более 47 млн кубометров питьевой воды и обеспечит отведение около 44,5 млн кубометров сточных вод. При этом технологическое потребление и потери воды оцениваются в 17,25 млн кубометров, что соответствует 25,9% общего объема воды, поданной в систему.

В том же проекте Apă-Canal Chișinău предлагает снизить тариф на производство и транспортировку воды для последующего перераспределения — с 6,26 до 6,01 лея за кубометр, а также уменьшить тариф на техническую воду.

Источник
bani.md logobani
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