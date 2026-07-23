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rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 16:29
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Родившуюся с весом 850 граммов девочку выписали из кишиневской больницы спустя 72 дня

После более чем двух месяцев лечения ребенок набрал вес до 2 630 граммов и, по данным муниципальной клинической больницы имени Георгия Палади, полностью здоров.

Родившуюся с весом 850 граммов девочку выписали из кишиневской больницы спустя 72 дня.
Родившуюся с весом 850 граммов девочку выписали из кишиневской больницы спустя 72 дня.

В Кишиневе выписали девочку, которая родилась на 25-й неделе беременности с весом всего 850 граммов, передает rupor.md 

Девочка появилась на свет 9 мая. В течение 72 дней она находилась под постоянным наблюдением неонатологов в отделении ухода и восстановления недоношенных детей.

Медики оказывали ребенку необходимую интенсивную помощь и следили за набором веса. Накануне девочку выписали домой.

Источник
rupor.md logorupor
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