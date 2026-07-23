Родившуюся с весом 850 граммов девочку выписали из кишиневской больницы спустя 72 дня

После более чем двух месяцев лечения ребенок набрал вес до 2 630 граммов и, по данным муниципальной клинической больницы имени Георгия Палади, полностью здоров.

Родившуюся с весом 850 граммов девочку выписали из кишиневской больницы спустя 72 дня.